В Jeep поделились первыми официальными изображениями обновленной версии кроссовера Cherokee.





Уже по шпионским снимкам закамуфлированных прототипов было ясно, что после рестайлинга модель лишится эксцентричной «двухэтажной» головной оптики, которая теперь решена в более консервативном ключе на манер нового Compass. Также у Cherokee немного изменилась форма бамперов, обновились задние фонари, а номерной знак переместился с бампера на багажную дверь. На одном из фото запечатлен Cherokee в исполнении Trailhawk с красными буксировочными проушинами в переднем бампере, увеличенным просветом и улучшенной геометрической проходимостью.





Судя по единственному снимку, существенных метаморфоз в салоне Cherokee ожидать не стоит, но оснащение кроссовера наверняка станет богаче и пополнится новыми опциями.





Увы, но информация о доступных двигателях пока держится в секрете. Ранее сообщалось, что кроме известных по нынешней версии моторов объемом 2,4 л (184 лошадиных сил) и 3,2 л (272 силы) обновленному Cherokee достанется двухлитровая турбо-«четверка» от нового Wrangler, который был представлен в конце минувшего месяца на автошоу в Лос-Анджелесе. На Wrangler она развивает 272 «лошадки» и работает в составе гибридной системы с мотор-генератором с ременным приводом, который глушит и запускает двигатель после остановок, а также запасает энергию при торможении.

Все подробности об обновленном Cherokee американцы обнародуют на январском автосалоне в Детройте, где и состоится премьера новинки.