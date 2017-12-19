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Мировые экономические потери из-за катастроф в 2017 году составили 306 миллиардов долларов

20.12.2017 17:16 — Разное | Ежедневник  
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Мировые экономические потери из-за катастроф в 2017 году составили 306 миллиардов долларов

фото: interfax.ru

Сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году по сравнению с прошлым годом возросла на 63% и составила около 306 млрд долларов, сообщило в среду Швейцарское перестраховочное общество Swiss Re.

"США пострадали сильнее всего с учетом ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", - отметили в Swiss Re. Швейцарское перестраховочное общество напомнило, что "сезон ураганов в 2017 году (в США - ИФ) стал самым затратным" с 2005 года, пишет Интерфакс.

В свою очередь западные СМИ отметили, что, несмотря на рост экономических потерь, число человеческих жертв в 2017 году не отличается значительно от прошлого года.

"В 2017 году в результате катастроф по всему миру погибло или пропало без вести более 11 тыс. человек, примерно столько же, сколько и в 2016 году", - сообщили в Swiss Re.

В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".

Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения и унеся жизни более 50 человек. В начале октября побережья США достиг ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.

 
 
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Сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году по сравнению с прошлым годом возросла на 63% и составила около 306 млрд долларов,...

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