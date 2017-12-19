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Гаспарян: спасибо Беларуси за взвешенную позицию в ООН
20.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Генеральная ассамблея ООН на 73-м пленарном заседании проголосовала за резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. 70 голосов — "за", 26 — "против" и 76 — "воздержавшихся". Среди стран, которые проголосовали "против", была и Беларусь, на что тут же последовала реакция из украинской Верховной Рады.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить представителей Беларуси в ООН за взвешенную, выверенную позицию, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Это не какой-то серьезный вопрос повестки дня, а просто откровенное политическое давление, которое сегодня Запад пытается оказать на Россию, используя весьма странные информационные поводы. Многочисленные международные комиссии, которые работают в Крыму, не могут привести ни одного внятного факта, посвященного ущемлению по национальному признаку на территории Крыма", — сказал Гаспарян.
Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный эксперт, писатель, публицист Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь решение Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму.
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