Гаспарян: спасибо Беларуси за взвешенную позицию в ООН

Генеральная ассамблея ООН на 73-м пленарном заседании проголосовала за резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. 70 голосов — "за", 26 — "против" и 76 — "воздержавшихся". Среди стран, которые проголосовали "против", была и Беларусь, на что тут же последовала реакция из украинской Верховной Рады.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Береговая: Крым скучает по белорусам

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Рефат Чубаров призвал депутатов предложить другую страну в качестве миротворческой площадки по урегулированию конфликта в Донбассе . Известный политический эксперт Армен Гаспарян покомментировал решение Генассамблеи ООН.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить представителей Беларуси в ООН за взвешенную, выверенную позицию, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Это не какой-то серьезный вопрос повестки дня, а просто откровенное политическое давление, которое сегодня Запад пытается оказать на Россию, используя весьма странные информационные поводы. Многочисленные международные комиссии, которые работают в Крыму, не могут привести ни одного внятного факта, посвященного ущемлению по национальному признаку на территории Крыма", — сказал Гаспарян.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.