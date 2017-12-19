Недавно многие компании-перевозчики столкнулись с проблемой: попасть в транспортно-логистический центр (ТЛЦ) Национального аэропорта Минск и таможню можно только по одной дороге. Но недавно перед этой дорогой повесили «кирпич». Ехать по дороге нельзя — дежурит ГАИ и выписывает штрафы. Но и груз забирать нужно. Единственный выход — бросать машину перед знаком и идти за грузом пешком 11 километров. Обратно — таким же путем. О проблеме сообщила AUTO.TUT.BY сотрудница одного столичного предприятия Юлия. Десятки других компаний попали в такую же ситуацию.



Фото предоставлено читательницей Юлией

— В ТЛЦ и таможню мы ездим регулярно за грузом, который доставляют нам на самолете. Старую дорогу закрыли, и все ездили к таможне по объездной дороге. На сайте аэропорта даже повесили схему, как нужно ездить, — рассказывает девушка. — Но недавно в самом начале этой объездной дороги повесили «кирпич». Поодаль стоят машины ГАИ — гаишники встречают тех, кто едет под знак для того, чтобы забрать свой груз или сдать документы в таможню.

«Попадать» на штрафы регулярно предприятию не хотелось, поэтому Юлия самостоятельно решила выяснить, как, не нарушая ПДД, попасть в аэропорт. После десятка звонков выяснилось, что за «кирпич» никто не отвечает и из одного ведомства Юлию перенаправляли в другое.

— Сначала я уточнила в ТЛЦ, есть ли другая дорога для подъезда к ним. Оказалось, нет. Потом позвонила в ГАИ Минского района, оттуда меня перенаправили в милицию аэропорта, оттуда — в ГАИ аэропорта, где сообщили, что к "кирпичу" отношения не имеют, и отправили меня сразу по двум адресам: в ГАИ Смолевичского района и ГАИ Минской области.

Настойчивая девушка параллельно набрала начальнику транспортно-логистического центра. Уж он-то должен знать, как к ним можно приехать, не нарушая закон. Но и там не помогли: «Начальник сказал, что они все дружно нарушают и к ним даже приехала ГАИ, переписала номера всех машин на стоянке, потому что они все ехали под знак. Теперь автомобилисты ждут штрафы».

— Из разговоров с представителями различных организаций я выяснила, что на объездной дороге недавно произошло ДТП, оказалось, что эта дорога не сдана в эксплуатацию и поэтому ездить по ней нельзя. В связи с этим ГАИ Минской области выписала организации, строившей дорогу, предписание — повесить знак, запрещающий проезд. А то, что расстояние от знака до склада и таможни около 11 км и другого пути нет, никого не волнует.

Юлия пыталась узнать в ГАИ Минской области, как все же можно добраться к месту хранения груза, не нарушая ПДД. Но ей ещё раз объяснили, что дорога не достроена, и предложили обратиться к организации, отвечающей за несданную в эксплуатацию дорогу — в «Минскоблдорстрой», — и получить у них разрешение на проезд по этой дороге.

— Дорожники полчаса выясняли, чья это дорога, а потом переадресовали меня на ответственного специалиста, который сообщил, что дорога эта не их, а аэропорта, поэтому за работы там отвечает нанятый аэропортом стройтрест.

Главный инженер национального аэропорта сказал Юлии, что он в курсе проблемы, но разрешение на проезд под знак фирме получать не понадобится, потому что уже к вечеру организация, ведущая строительство дороги, обещала поменять «кирпич» на знак «транзит запрещен».

— На этом мой обзвон завершился, а идеи, куда еще можно позвонить, закончились. Кстати, вечером того же дня «кирпич» на дороге все еще висел.

Как быть автомобилистам в такой ситуации, AUTO.TUT.BY попытался узнать в ГАИ Минской области и в Национальном аэропорту Минск, однако без официального запроса предоставлять комментарий там отказались.