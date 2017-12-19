График движения последних поездов минского метро изменится

Последние поезда на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» увеличат время стоянки, в связи с чем изменится график и остальных поездов.

Об этом сообщает агентство «Минск-новости».

Решение увеличить время стоянки последних поездов было принято руководством метрополитена в результате проведенного мониторинга графика движения последних поездов.

«Теперь вас дождется последняя электричка», — отметили в метро.

Изменения вступят в силу 27 декабря.