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График движения последних поездов минского метро изменится

20.12.2017 17:53 — Разное | БДГ  
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Последние поезда на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» увеличат время стоянки, в связи с чем изменится график и остальных поездов.

Об этом сообщает агентство «Минск-новости».

Решение увеличить время стоянки последних поездов было принято руководством метрополитена в результате проведенного мониторинга графика движения последних поездов.

«Теперь вас дождется последняя электричка», — отметили в метро.

Изменения вступят в силу 27 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние поезда на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» увеличат время стоянки, в связи с чем изменится график и остальных поездов.

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