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График движения последних поездов минского метро изменится
Последние поезда на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» увеличат время стоянки, в связи с чем изменится график и остальных поездов.
Об этом сообщает агентство
Решение увеличить время стоянки последних поездов было принято руководством метрополитена в результате проведенного мониторинга графика движения последних поездов.
«Теперь вас дождется последняя электричка», — отметили в метро.
Изменения вступят в силу 27 декабря.
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Последние поезда на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» увеличат время стоянки, в связи с чем изменится график и остальных поездов.
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