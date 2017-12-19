Видеофакт: школьный автобус застрял в снегу в Петриковском районе

На видеоролике, опубликованном Гомельским областным управлением МЧС, видно, что транспортное средство застряло в снегу на узкой лесной дороге . Сообщение о случившемся поступило спасателям во вторник, 19 декабря, в 16:30.

Автобус, в котором находились восемь пассажиров, в том числе шестеро детей, застрял на дороге вблизи деревни Березняки.

Прибывшие на место ЧП спасатели сумели вытянуть из снега транспортное средство с помощью лебедки, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Это не первый случай, когда спасателям пришлось вытаскивать из снежного плена школьный автобус. Утром во вторник, 19 декабря, помощь понадобилась транспортному средству, в котором находились 20 детей и трое взрослых. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили Sputnik, что обильные осадки в Беларуси застали врасплох многих автомобилистов. Занос в кювет — одна из проблем, с которой столкнулись водители. Инспекторы призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать попавшим в беду участникам движения.

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