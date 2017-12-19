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Видеофакт: школьный автобус застрял в снегу в Петриковском районе
20.12.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь
На видеоролике, опубликованном Гомельским областным управлением МЧС, видно, что транспортное средство
Автобус, в котором находились восемь пассажиров, в том числе шестеро детей, застрял на дороге вблизи деревни Березняки.
Прибывшие на место ЧП спасатели сумели вытянуть из снега транспортное средство с помощью лебедки, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Это не первый случай, когда спасателям пришлось вытаскивать из снежного плена школьный автобус. Утром во вторник, 19 декабря, помощь понадобилась транспортному средству, в котором находились 20 детей и трое взрослых. В этом случае также обошлось без пострадавших.
Ранее в Госавтоинспекции
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Автобус с детьми оказался в снежной ловушке недалеко от деревни Березняки. Смотрите видео с места инцидента.
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