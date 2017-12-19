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Создание уютного интерьера современного офиса с помощью кресла-мешка

20.12.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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В бесконечной гонке за первенство на рынке, успешной компании необходимо не потерять свою индивидуальность. Это в равной степени относится к стилю управления и дизайну офиса. Современный интерьер предполагает раскрепощенный стиль с эксклюзивными привлекающими взгляд элементами. Все чаще для создания неформальной атмосферы прибегают к бескаркасной мебели и тогда возникает вопрос, как использовать кресло-мешок в офисе для создания практичного интерьера.

Основные характеристики кресла-мешка


Главными особенностями, по которым стоит кресло-мешок купить, является практичность, уникальность внешнего вида, удобство.

Использование износостойких, натуральных материалов при их изготовлении делает кресла-мешки практичной, не дорогостоящей заменой классическим, скучным офисным стульям. Разработанные с учетом особенностей человеческого тела, модели помогают расслабить мышцы спины, снять напряжение, усталость. Разнообразие цветовых решений данных кресел поможет подобрать оптимальный вариант для интерьера, а необычный вид делает их запоминающимися.

Классические модели кресел оборудованы элементами поддерживающими спину, подлокотниками.

Как использовать кресло-мешок в офисе для создания зоны отдыха


Качественный отдых сотрудников – залог повышения трудоспособности, сплоченной работы коллектива. Мягкая структура изделия идеально подходит для мышечного расслабления всего тела. Помогает снять накопившееся напряжение в период длительной работы за компьютером, отдохнуть за короткое время.

Многообразность форм, цветовых решений кресел-мешков позволит выбрать стильный экземпляр, который не только идеально впишется в интерьер, но и будет способствовать визуальному расслаблению, улучшению настроения. Сочетание таких характеристик кресел помогает сделать из зоны отдыха уголок релакса для тела и души и, несомненно, является примером того, как использовать кресло-мешок в офисе.

Стильный конференц-зал


Ведущие компании мира давно отошли от скучного делового стиля, предпочитая ему комфорт, неформальную обстановку. Оформление в стиле лофт, сочетание креативности и практичности в подборе мебели, нестандартные цветовые решения — отличительные черты мировых бизнес-титанов.

Произвести впечатление на клиентов, обозначить себя как современную, стильную, раскрепощенную компанию можно, если оборудовать конференц-зал с помощью кресел-мешков. Они легко перемещаются, что делает их универсальными как для маленького совещания в стиле "мозговой штурм", так и для большой бизнес-конференции.

Поставив такие кресла в зоне ожидания, вы можете быть уверенным, что посетители проведут время в комфортной обстановке. Отдельные модели оборудованы вместительными карманами, что можно использовать для хранения газет, журналов, рекламных буклетов.

Несколько правил, как выбрать кресло-мешок в офис


Функциональные характеристики кресел делают их удобными для использования в любой ситуации (работа за компьютером, беседа за чашкой кофе или проведение совещания).

При их подборе стоит учитывать некоторые детали:

  • размер кресла должен быть оптимальным для большинства пользователей. Не приобретайте слишком маленькие модели, людям с крупной комплекцией будет неудобно, равно как и крупные кресла-мешки доставят неудобства невысоким сотрудникам;
  • изделие должно быть гипоаллергенным, сделанным из натуральных материалов. Это поможет избежать неприятностей при установке кресла в общественном месте;
  • общий стиль помещения должен сочетаться с выбранной моделью кресла-мешка.

Тщательно изучив представленную нами информацию, удастся почерпнуть для себя интересные идеи о том, как использовать кресло-мешок в офисе, а где купить кресло-мешок, подскажет каталог TAM.BY. А если все же вы являетесь консерватором в вопросах выбора мебели, то в каталоге вы найдете магазины, где можно купить традиционные офисные кресла.

 
 
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