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В Минске усилят контроль за ценами и скидками перед новогодними праздниками

20.12.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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В Минске усилили контроль за ценообразованием в преддверии новогодних праздников, сообщила БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. Ежедневно проводится мониторинг уровня предоставляемых скидок по акциям, правильности формирования ценников на товары.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам специалиста, анализ стоимости продуктов питания, закупаемых к праздничному столу, показывает, что цены сохраняются на уровне прошлого года, а по некоторым позициям наблюдается их снижение. Так, свинина по отношению к декабрю 2016 года подешевела примерно на 9%, говядина — на 2%, мясо кур — почти на 7%, рыбные консервы — на 1%. Меньше средств потратят минчане на сахар, куриные яйца, овощные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, чай. На прошлогоднем уровне находятся цены на колбасные изделия.

В числе наиболее популярных новогодних покупок — шампанское, зеленый горошек, сладости и мандарины. Шампанское обойдется покупателям от Br4−4,7 (0,75 л), зеленый горошек — от Br0,79, мандарины — от Br2,69 и выше. В торговой сети представлено более 90 наименований новогодних подарков, подарочные кондитерские наборы стоят от Br4,6 до Br49 в зависимости от веса.

«Для обеспечения доступности потребительских товаров руководители торговых организаций и рынков предупреждены о недопущении необоснованного роста цен и сложившегося уровня торговых надбавок», — подчеркнула Нина Емельянова.

По ее словам, ценовая ситуация в городе стабильная и, по данным за январь-ноябрь, значительно ниже параметров прогноза, предусмотренных правительством и Нацбанком на 2017 год.

Напомним, продовольственные товары в Минске за 11 месяцев этого года выросли на 3% (в январе−ноябре 2016 года — на 10,1%), а непродовольственные — на 3,8% (год назад — 9,2%). Но больше всего с начала года подорожали платные услуги — на 8,6% (год назад — 16,6%).

Напомним, в августе Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас ценовая ситуация в городе стабильная, отмечают в Мингорисполкоме.

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