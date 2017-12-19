ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рудый нашел партнеров для белорусских машиностроителей

20.12.2017 18:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Рудый нашел партнеров для белорусских машиностроителей

Организованный по инициативе белорусского посольства в Китае промышленный форум в Шэньяне (пров. Ляонин) принес свыше десятка контрактов и соглашений для белорусских предприятий.

Как сообщаеся на сайте посольства Беларуси в Китае, в состав белорусской делегации вошли заместитель министра промышленности  Александр Огородников, посол Кирилл Рудый, представители предприятий-экспортеров и индустриального парка «Великий камень». Их визави стали 150 представителей промышленных предприятий из северо-восточных регионов Китая, которым белорусские предприятия презентовали свои экспортные и инвестиционные возможности.

Отмечается, что в результате встреч и предметного обсуждения вопросов сотрудничества компаний достигнуты конкретные договоренности по перспективам дальнейшего взаимодействия, подписан ряд документов.

Так,  «Гомсельмаш» и «Цзуншень Гомель» подписали программу совместного производства техники в КНР на 2018 год на сумму от 5 до 7 млн долларов.

МТЗ  и корпорация «Цзуншень» договорились о создании совместного предприятия в 2018 году. Кроме того, достигнута договоренность с партнерами в 2018-2019 годах провести испытания и сертификацию энергонасыщенных тракторов и поставить их в КНР на сумму 7,5 млн долларов.

«БелАЗ» и корпорация «Санцзян» договорились о поставках комплектующих.

«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения «Цзуншень Гомель» договорились о проведении испытаний 2 видов пресс-подборщиков и их сертификации в КНР. С компаниями «Дунцзинь» и «Зумлион» достигнута договоренность о начале проведения испытаний и сертификации прицепов и кормораздатчиков холдинга.

МАЗ и компания «Фаст групп» договорились о начале работы по производству в Беларуси коробок передач.

Презентация белорусской промышленности на форуме проводится в КНР впервые за последние годы. Несмотря на усилия обеих стран, промышленный экспорт Беларуси в Китай снизился с 66,1 млн  долларов в 2012 году до 24,3 млн долларов в 2016 году. Достигнутые договоренности позволяют прогнозировать возвращение продукции  «МТЗ», ОАО «БелАЗ», холдинга «Бобруйскагромаш» на китайский рынок и увеличение объемов экспорта в КНР продукции ОАО «Гомсельмаш».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организованный по инициативе белорусского посольства в Китае промышленный форум в Шэньяне (пров. Ляонин) принес свыше десятка контрактов и соглашений для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МОК озвучил, чего нельзя будет делать спортсменам из России в олимпийском Пхёнчхане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика