Рудый нашел партнеров для белорусских машиностроителей





Организованный по инициативе белорусского посольства в Китае промышленный форум в Шэньяне (пров. Ляонин) принес свыше десятка контрактов и соглашений для белорусских предприятий.

Как сообщаеся на сайте посольства Беларуси в Китае, в состав белорусской делегации вошли заместитель министра промышленности Александр Огородников, посол Кирилл Рудый, представители предприятий-экспортеров и индустриального парка «Великий камень». Их визави стали 150 представителей промышленных предприятий из северо-восточных регионов Китая, которым белорусские предприятия презентовали свои экспортные и инвестиционные возможности.

Отмечается, что в результате встреч и предметного обсуждения вопросов сотрудничества компаний достигнуты конкретные договоренности по перспективам дальнейшего взаимодействия, подписан ряд документов.

Так, «Гомсельмаш» и «Цзуншень Гомель» подписали программу совместного производства техники в КНР на 2018 год на сумму от 5 до 7 млн долларов.

МТЗ и корпорация «Цзуншень» договорились о создании совместного предприятия в 2018 году. Кроме того, достигнута договоренность с партнерами в 2018-2019 годах провести испытания и сертификацию энергонасыщенных тракторов и поставить их в КНР на сумму 7,5 млн долларов.

«БелАЗ» и корпорация «Санцзян» договорились о поставках комплектующих.

«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения «Цзуншень Гомель» договорились о проведении испытаний 2 видов пресс-подборщиков и их сертификации в КНР. С компаниями «Дунцзинь» и «Зумлион» достигнута договоренность о начале проведения испытаний и сертификации прицепов и кормораздатчиков холдинга.

МАЗ и компания «Фаст групп» договорились о начале работы по производству в Беларуси коробок передач.

Презентация белорусской промышленности на форуме проводится в КНР впервые за последние годы. Несмотря на усилия обеих стран, промышленный экспорт Беларуси в Китай снизился с 66,1 млн долларов в 2012 году до 24,3 млн долларов в 2016 году. Достигнутые договоренности позволяют прогнозировать возвращение продукции «МТЗ», ОАО «БелАЗ», холдинга «Бобруйскагромаш» на китайский рынок и увеличение объемов экспорта в КНР продукции ОАО «Гомсельмаш».