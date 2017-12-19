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МОК озвучил, чего нельзя будет делать спортсменам из России в олимпийском Пхёнчхане

20.12.2017 18:08 — Разное | Ежедневник  
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МОК озвучил, чего нельзя будет делать спортсменам из России в олимпийском Пхёнчхане

scoopnest.com

Российские спортсмены, которые приедут в южнокорейский Пхёнчхан для участия в Олимпийских играх, должны будут выступать в форме без национального флага или герба, лишь с обозначением OAR или «Олимпийский спортсмен из России».

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список требований к форме российских спортсменов, которые приедут в Южную Корею зимой 2018 года для участия в Олимпийских играх, пишет РБК.

К участникам из России выдвинули 13 требований. На униформе россиян, в которой атлеты будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, на соревнованиях, тренировках и в повседневной жизни во время Олимпиады может быть указано только два типа словосочетаний: OAR (англ. olympic athlete from Russia) или «олимпийский спортсмен из России».

Печать на спортивной одежде, аксессуарах и экипировке национального флага или герба России, эмблемы Олимпийского комитета России при этом запрещается. Такие требования предъявляются и к тренерам и официальным лицам, которые будут присутствовать на Олимпиаде.

МОК указывает, что размер шрифта слов «олимпийский спортсмен» и «из России» должен быть одинаковым и пропорциональными площади, на которой он размещен. Все буквенные обозначения должны быть напечатаны на английском языке. Цветовая гамма одежды не должна складываться в российский флаг, допускается использование только одно- или двухцветных элементов, отдельные цвета которых должны быть темнее тех, которые отображаются в национальной геральдике.

Российских спортсменов также обязали заранее согласовать дизайн своей формы.

На момент публикации материала представитель главного экипировщика российской олимпийской сборной — компании Zasport — не ответил на запрос РБК.

 

 
 
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