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Певец Александр Малинин ответил на обвинения жены по поводу дочери

20.12.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Певец Александр Малинин назвал провокацией заявления своей бывшей супруги Ольги Зарубиной, которая утверждает, что по его вине пропала их общая дочь Кира Евдокимова.

Соответствующее заявление он опубликовал у себя на страничке в Instagram.

Люди!!! Вас опять обманули!!!

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Дек 19, 2017 at 4:42 PST

Во вторник певица Ольга Зарубина, выступая в передаче Первого канала "Пусть говорят", обвинила артиста в том, что их 31-летняя дочь пропала в США. Выступающая отметила, что молодая женщина впала в депрессию из-за отца, связалась с плохой компанией и стала принимать наркотики.

В опубликованном в соцсети видео Александр Малинин заявил, что такие заявления — телевизионный обман.

"Люди, вас опять обманули. Очередная провокация телевизионная. Не смотрите больше "ящик", — обратился Малинин к подписчикам.

Шесть лет назад Кира Евдокимова впервые встретилась со своим известным отцом. Но он не распахнул объятия и даже усомнился в том, что является биологическим родителем молодой женщины.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшая супруга исполнителя заявила, что их общая дочь впала из-за него в депрессию и пропала в США.

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