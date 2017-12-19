Певец Александр Малинин ответил на обвинения жены по поводу дочери

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Певец Александр Малинин назвал провокацией заявления своей бывшей супруги Ольги Зарубиной, которая утверждает, что по его вине пропала их общая дочь Кира Евдокимова.

Соответствующее заявление он опубликовал у себя на страничке в Instagram.

Во вторник певица Ольга Зарубина, выступая в передаче Первого канала "Пусть говорят", обвинила артиста в том, что их 31-летняя дочь пропала в США. Выступающая отметила, что молодая женщина впала в депрессию из-за отца, связалась с плохой компанией и стала принимать наркотики.

В опубликованном в соцсети видео Александр Малинин заявил, что такие заявления — телевизионный обман.

"Люди, вас опять обманули. Очередная провокация телевизионная. Не смотрите больше "ящик", — обратился Малинин к подписчикам.

Шесть лет назад Кира Евдокимова впервые встретилась со своим известным отцом. Но он не распахнул объятия и даже усомнился в том, что является биологическим родителем молодой женщины.