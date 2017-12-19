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Как собирали 17 километров автодорожной части Крымского моста
20.12.2017 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Таким образом уже полностью сформировано мостовое полотно от берега острова Тамань до Керчи, сообщил Инфоцентр "Крымский мост".
В ходе строительства автодорожной части над Керченским проливом были протянуты металлоконструкции весом более ста тысяч тонн между 288 опорами.
Мостовое полотно, по которому поедут автомобили, длиной около 17 километров, а еще два километра проходят по насыпи. Шесть километров моста проходят над акваторией моря, поднимаясь с пяти до 35 метров над Керчь-Еникальским каналом, где находятся арки.
Мост, который соединит Краснодарский край и полуостров Крым, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Автомобили начнут ездить по мосту уже в декабре будущего года.
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Строители моста через Керченский пролив завершили сборку автодорожных пролетов сооружения. Смотрите на видео, как происходил этап строительства.
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