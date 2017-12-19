Как собирали 17 километров автодорожной части Крымского моста

Таким образом уже полностью сформировано мостовое полотно от берега острова Тамань до Керчи, сообщил Инфоцентр "Крымский мост".

В ходе строительства автодорожной части над Керченским проливом были протянуты металлоконструкции весом более ста тысяч тонн между 288 опорами.

Мостовое полотно, по которому поедут автомобили, длиной около 17 километров, а еще два километра проходят по насыпи. Шесть километров моста проходят над акваторией моря, поднимаясь с пяти до 35 метров над Керчь-Еникальским каналом, где находятся арки.

Мост, который соединит Краснодарский край и полуостров Крым, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Автомобили начнут ездить по мосту уже в декабре будущего года.

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