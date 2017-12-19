ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как собирали 17 километров автодорожной части Крымского моста

20.12.2017 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Таким образом уже полностью сформировано мостовое полотно от берега острова Тамань до Керчи, сообщил Инфоцентр "Крымский мост".

Как собирали 17 километров автодорожной части Крымского моста
© YouTube / Крымский мост
Строители соединили таманскую часть Крымского моста с аркой фарватера

В ходе строительства автодорожной части над Керченским проливом были протянуты металлоконструкции весом более ста тысяч тонн между 288 опорами.

Мостовое полотно, по которому поедут автомобили, длиной около 17 километров, а еще два километра проходят по насыпи. Шесть километров моста проходят над акваторией моря, поднимаясь с пяти до 35 метров над Керчь-Еникальским каналом, где находятся арки.

Мост, который соединит Краснодарский край и полуостров Крым, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Автомобили начнут ездить по мосту уже в декабре будущего года.

Подробнее о том, как проходит строительство Крымского моста, читайте на сайте проекта>>

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строители моста через Керченский пролив завершили сборку автодорожных пролетов сооружения. Смотрите на видео, как происходил этап строительства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Певец Александр Малинин ответил на обвинения жены по поводу дочери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика