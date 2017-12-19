Сайдик: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00:00 по киевскому времени 23 декабря, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, трехсторонняя контактная группа подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в зоне конфликта в Донбассе в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

"Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, контактная группа подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря по киевскому времени", — заявил Сайдик журналистам в Минске.

Он отметил, что необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии. Также стороны подчеркнули необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

По словам Сайдика, стороны подтвердили стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Контактная группа выразила "общую приверженность полному выполнению минских соглашений".

Обмен пленными

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин на встрече в белорусской столице подтвердил готовность ДНР провести обмен пленными с Киевом до новогодних и рождественских праздников, сообщила журналистам пресс-секретарь полпреда Виктория Талакина.



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Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук сообщил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена.

На первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.

Тем временем представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что неспособность договариваться представителей украинской стороны в политической подгруппе по Донбассу угрожает работоспособности минского процесса.

По его словам, в эту среду на переговорах в Минске украинская сторона не смогла привести "хоть какие-то весомые причины, объясняющие их отказ обсуждать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса".

Украинские власти в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.