Несколько китайских компаний стали спонсорами ЧМ-2018 по футболу

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Второй по величине производитель молочной продукции в Китае China Mengnui Dairy Co. стал официальным спонсором Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

Компания получит право транслировать свои рекламные ролики во время каждого матча чемпионата, пишет Интерфакс-Украина.

Спонсорами ЧМ-2018 также являются такие китайские компании, как конгломерат Dalian Wanda Group, производитель потребительской электроники Hisense Group Corp. и выпускающая мобильные устройства Vivo.

Участие китайских компаний в спонсорских сделках является признаком того, что Китай всерьез рассчитывает получить право на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года, отмечает Джон Тиббс, председатель правления консалтинговой компании JTA.

"ЧМ-2018 еще нуждается в двух спонсорах. У нас есть один предпочтительный кандидат, и это не китайская компания. На место второго спонсора мы рассматриваем различные варианты", - сообщил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.