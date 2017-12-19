Международный олимпийский комитет (МОК) показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Играх-2018 в Пхенчхане.



Фото: olympic.org

По условиям участия россиян в Олимпиаде на их форме надпись «Россия» (Russia) должна быть заменена на «олимпийский спортсмен из России» (Olympic Athlete from Russia). Надпись должна быть на английском языке.

В спортивной форме и экипировке россиян разрешается использовать цвета флага России, но они не должны быть точно того же оттенка, как на флаге. Разные предметы одежды спортсменов не должны складываться в триколор.

Россия отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года из-за массового применения допинга в спорте. На Игры смогут поехать только отдельные российские спортсмены, которым будет необходимо получить специальное разрешение. Спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.