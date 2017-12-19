

Вадим Рымаков / ТАСС

Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, свергнутый в апреле 2010 года, и его младший брат Жаныбек заочно приговорены к десяти годам лишения свободы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курманбеку Бакиеву, проживающему в Беларуси, накинули 10 лет к его пожизненному сроку Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, свергнутый в апреле 2010 года, и его младший брат Жаныбек заочно приговорены к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию принявшего решение суда Октябрьского района Бишкека.Суд признал братьев (Жаныбек занимал пост главы Службы государственной охраны) виновными в «незаконной трансформации земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки».Кроме Бакиевых десять лет колонии усиленного режима по «земельному» делу получил экс-депутат национального парламента Карганбек Самаков, но благодаря амнистии срок сокращен примерно на треть. Виновными признаны и занимавший при Бакиеве пост премьер-министра Игорь Чудинов, а также бывший вице-премьер Искендер Айдаралиев, каждый приговорен к штрафу 5 млн киргизских сомов (около 72 тыс. долларов)В 2014 году Бакиевы получили пожизненное заключение за расстрел демонстрации в Бишкеке в апреле 2010 года. Эти события стоили Курманбеку Бакиеву президентского кресла. Тогда приговор также был вынесен заочно, поскольку братья сразу после апрельских событий бежали из страны в Беларусь, напоминаетСуд по главному делу Бакиева — событиям 7 апреля 2010 года длился четыре года. На скамье подсудимых оказались 28 человек, а оглашение приговора проходило при усиленных мерах безопасности. До этого в 2013 году Бакиев также заочно был приговорен к 24 годам колонии с конфискацией имущества за злоупотребление служебным положением, а в 2014-м получил еще 25 лет лишения свободы — за покушение на убийство гражданина США Шона Дейли в 2006 году. По версии следствия, власти попытались расправиться с ним, чтобы избежать огласки после отказа золотодобывающей компании Oxus Gold, которую представлял Дейли, в обещанном контракте.Курманбек Бакиев пришел к власти в 2005 году в результате «революции тюльпанов». В апреле 2010 года Кыргызстан охватили массовые беспорядки. Утром 7 апреля выступления оппозиции начались в столице страны Бишкеке. Для борьбы с протестующими власти применили силу, в том числе огнестрельное оружие. В результате погибли более 80 человек, власть захватило временное правительство, а Бакиев бежал.