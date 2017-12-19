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"Россельхознадзор" пресек поставку "белорусских" гранатов урожая 2017 года

20.12.2017 20:28 — Разное | Ежедневник  
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"Россельхознадзор" пресек поставку "белорусских" гранатов урожая 2017 года

"Россельхознадзор" остановил машину с гранатами, которые, согласно документам, были собраны в на плантациях белорусского фермерского хозяйства в 2017 году.

Как сообщила "Ежедневнику" помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, 17 декабря при проведении оперативных мероприятий сотрудниками Пограничного УФСБ России по Смоленской области и Смоленской таможни в ходе работы мобильных групп было задержано транспортное средство г/н АI 3920-6/А 8723 А-6, ввозившее со стороны Беларуси более 16 тонн свежих гранатов.

Для осуществления карантинного фитосанитарного контроля продукция была предоставлена специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

При проведении досмотра груза на части пластиковых ящиков были обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым, местом происхождения продукции являлось «ФХ Бродок», Минской области.

Также выяснилось, что у перевозчика отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие происхождение гранатов и гарантирующие их фитосанитарную безопасность.

В настоящее время транспортное средство с подкарантинной продукцией задержано.

В отношении груза проводится административное расследование, в рамках которого российским специалистам предстоит установить истинную страну происхождения гранатов либо удостовериться в агротехнических достижениях белорусского сельского хозяйства, обеспечивающих наличии условий для выращивания такого количества плодов.

После завершения необходимых процедур гранаты будут уничтожены.

 
 
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"Россельхознадзор" остановил машину с гранатами, которые, согласно документам, были собраны в на плантациях белорусского фермерского хозяйства в 2017 году.

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