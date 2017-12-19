Масштабный сбой касс в России лишил магазины миллиардов рублей

Во всех регионах России сегодня произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов в розничных сетях и на автозаправках. Потери ретейлеров могут составить около 2,5 миллиарда российских рублей (почти 86 миллионов белорусских рублей). Масштабный кассовый сбой был ликвидирован, а ошибку, которая вызывала некорректную работу касс и программного обеспечения, устранили.

Работать на некоторое время перестали фискальные накопители производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ "Измеритель"». После устранения нарушения магазины должны будут «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки».

Торговым точкам на время сбоев было разрешено проводить расчеты без использования фискального оборудования.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, от сбоя пострадало порядка девяти процентов рынка российского ретейла. «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — приводит его слова ТАСС.

На дверях некоторых магазинов «Магнолии» в Москве были вывешены объявления о приостановке работы. Сбой в работе фискального оборудования также наблюдался на автозаправках «Газпром нефти».

Информацию о ликвидации сбоя подтверждили в Федеральной налоговой службе (ФНС). «Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае, ситуация не оказывает влияния на процесс торговли», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.