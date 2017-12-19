ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Масштабный сбой касс в России лишил магазины миллиардов рублей

20.12.2017 20:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во всех регионах России сегодня произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов в розничных сетях и на автозаправках. Потери ретейлеров могут составить около 2,5 миллиарда российских рублей (почти 86 миллионов белорусских рублей). Масштабный кассовый сбой был ликвидирован, а ошибку, которая вызывала некорректную работу касс и программного обеспечения, устранили.

Работать на некоторое время перестали фискальные накопители производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ "Измеритель"». После устранения нарушения магазины должны будут «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки».

Торговым точкам на время сбоев было разрешено проводить расчеты без использования фискального оборудования.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, от сбоя пострадало порядка девяти процентов рынка российского ретейла. «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — приводит его слова ТАСС.

На дверях некоторых магазинов «Магнолии» в Москве были вывешены объявления о приостановке работы. Сбой в работе фискального оборудования также наблюдался на автозаправках «Газпром нефти».

Информацию о ликвидации сбоя подтверждили в Федеральной налоговой службе (ФНС). «Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае, ситуация не оказывает влияния на процесс торговли», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всех регионах России сегодня произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов в розничных сетях и на автозаправках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Курманбеку Бакиеву, проживающему в Беларуси, накинули 10 лет к его пожизненному сроку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика