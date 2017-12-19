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Уроженец Минска возглавит главный офис Uber в Центральной и Восточной Европе

20.12.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Uber официально объявила, что киевский офис станет основным офисом компании в регионе Центральной и Восточной Европы. В украинский офис переедут сотрудники из других стран, общее число сотрудников вырастет до 40 человек. В компании указывают, что их задача — перестроить работу местного офиса таким образом, чтобы работать не только на рынке Украины, но и в других странах, пишет Аin.ua.

Украину выбрали потому, что здесь уже была выстроена команда, показавшая хорошие результаты по росту сервиса.

Также Uber объявила о назначении главы украинского офиса Алексея Стаха генеральным менеджером в этом регионе, который объединяет Польшу, Украину, Литву, Румынию, Эстонию, Чехию и Словакию.

«Данное назначение стало закономерным результатом успешной работы Алексея Стаха по развитию бизнеса компании в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане на протяжении двух лет», — сообщают в компании.

По словам Алексея, в дальнейшем он планирует продолжать работать над расширением географии сервиса в регионе и запуском новых продуктов.

Напомним, сегодня стало известно, что Европейский суд признал Uber транспортной компанией. Перевозчик же до этого считал себя компьютерным сервисом.

 
 
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Алексей Стах станет главой офиса Uber в Центральной и Восточной Европе.

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