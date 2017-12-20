Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели поражение в заключительном матче нынешнего года. 20 декабря в стартовой встрече второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа столичная дружина с разницей в 1 очко уступила датскому клубу «Баккен Беарз».



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Баккен Беарз» — 85:86 (22:24, 19:22. 23:17, 21:23).

«Цмокі-Мінск»: Черапович (25), Саддлер (19 + 5 подборов), Кудрявцев (12 + 5 передач), Мещеряков (6), Кравиш (2); Адамович (9), Семенюк (5), Тростинецкий (4), Салаш (3), Полещук (0).

После половины матча минчане уступали с разницей в 5 баллов (41:46). Но после отдыха «драконы» сумели исправить положение и вышли вперед — 57:55. Затем соперники поочередно захватывали лидерство, и напряжение не спадало до последних секунд.

На последней минуте «Цмокі» вели с разницей в 3 очка, но пропустили дальний бросок от Дога Уиггинса. В оставшееся время минчане не смогли провести результативную атаку, а вот лидер гостей Девон Пёрсел реализовал штрафной бросок. На спасение у «драконов» оставалось 8 секунд. За это время минчане предприняли две попытки атаковать неприятельское кольцо, но гости отстояли минимальный перевес — 86:85.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Я не очень доволен защитой своей команды в первой половине: мы пропустили 46 очков. К тому же мы проиграли подбор на своем щите и не попали до большого перерыва. Мы действительно боролись во второй половине встречи, и я поблагодарил свою команду за это. «Баккен Беарз» подтвердили свой статус быстрой и агрессивной команды, они на самом деле не зря обыграли «Автодор».

Сказалось на нашей игре и состояние Филипа Адамовича. Наверное, его травма — это самая болезненная тема. Чувствовалось, что в начале игры Филип не мог найти свой необходимый ритм, но затем он выглядел гораздо лучше. Надеюсь, скоро он вернется в прежнюю форму, — приводит слова наставника «драконов» официальный сайт клуба.

Теперь «Цмокі» уходят на недельные каникулы, после чего соберутся в Минске и будут готовиться ко второй части сезона.

7 января в Минске «драконы» сыграют с питерским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Начало встречи на площадке Falcon Club Арены — в 14.45.