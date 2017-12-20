ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два белорусских волейбольных клуба вышли в следующий раунд еврокубков

20.12.2017 23:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волейбольные клубы солигорский «Шахтер» и минский «Строитель» вышли в следующий раунд еврокубков, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» после завершения борьбы в квалификации Лиги чемпионов, где команда уступила право сыграть в групповой стадии самого престижного турнира итальянской «Перудже», продолжил выступать в Кубке ЕКВ. В 1/16 финала подопечные Виктора Бекши сыграли с финским клубом «Хуррикаани». После уверенной победы на выезде (3:0), в ответной игре в спорткомплексе «Олимпиец» в Могилеве горнякам пришлось приложить максимум усилий. В итоге матч завершился победой со счетом 3:1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:18). Самыми результативными игроками в составе белорусской команды стали Андрей Радюк — 20 очков и Вячеслав Шмат — 12 баллов.

В 1/8 финала Кубка ЕКВ «Шахтер» сыграет с победителем пары «Райн Майн» (Германия) — «Монпелье» (Франция).

— Матч в Могилеве получился совершенно другим, чем первый в Финляндии. Гости имели возможности мощно атаковать, хорошо подавали мяч. У нас были проблемы в отдельных компонентах игры, но мы выстояли и добились успеха, — рассказал главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша.

Один из самых титулованных белорусских клубов «Строитель» в Кубке вызова встречался на стадии 1/16 финала со швейцарской «Лозанной». После неожиданного поражения на выезде (2:3), на домашней площадке в «Чижовка-Арене» подопечные Александра Сингаевского добились важной победы — 3:0 (27:25, 25:16,25:17) и вышли в следующий раунд.

Матч 1/8 финала еврокубков состоится в январе 2018 года.

Из других белорусских команд борьбу на евроарене продолжает «Минчанка», которая в Кубке ЕКВ ранее одолела сербское «Единство», а 10 января в Минске постарается закрепить свое преимущество и выйти в следующий круг.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейбольные клубы солигорский "Шахтер" и минский "Строитель" вышли в следующий раунд еврокубков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
АвтоВАЗ проводит ездовые испытания спортивной модификации седана Vesta
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика