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АвтоВАЗ проводит ездовые испытания спортивной модификации седана Vesta

20.12.2017 22:54 — Разное | Tut.by  
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В распоряжении группы RCI News во «ВКонтакте» оказались снимки прототипа «разогретой» версии седана Vesta, которая получит приставку Sport в обозначении. Старт продаж автомобиля запланирован на следующую весну.


Топовая версия вазовского седана практически полностью будет повторять одноименный шоу-кар, который был представлен летом прошлого года на Московском автосалоне. Если верить источнику, от обычной Vesta «разогретая» модификация будет отличаться окрашенной в черный цвет крышей, наклейками на кузове, иными бамперами и накладками на порогах, спойлером на крышке багажника и оригинальными 17-дюймовыми литыми дисками.

Также Vesta Sport получит перенастроенную подвеску с уменьшенным клиренсом, задние дисковые тормоза и новые кресла в салоне с улучшенной боковой поддержкой. Под капотом ожидается два мотора на выбор — модернизированный 1,8-литровый агрегат с отдачей 149 лошадиных сил и двигатель 1.6 от Kalina NFR, форсированный до 140 «лошадок». Кроме того, не исключено появление на Vesta Sport 180-сильной версии 1,8-литрового агрегата. Запуск оспортивленной версии универсала Vesta SW не планируется.


В серию седан Vesta Sport должен пойти в феврале следующего года, у дилеров новинка ожидается в апреле.

 
 
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В серию седан Vesta Sport должен пойти в феврале следующего года, у дилеров новинка ожидается в апреле.

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