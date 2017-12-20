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АвтоВАЗ проводит ездовые испытания спортивной модификации седана Vesta
В распоряжении группы
Топовая версия вазовского седана практически полностью будет повторять
Также Vesta Sport получит перенастроенную подвеску с уменьшенным клиренсом, задние дисковые тормоза и новые кресла в салоне с улучшенной боковой поддержкой. Под капотом ожидается два мотора на выбор — модернизированный 1,8-литровый агрегат с отдачей 149 лошадиных сил и двигатель 1.6 от Kalina NFR, форсированный до 140 «лошадок». Кроме того, не исключено появление на Vesta Sport 180-сильной версии 1,8-литрового агрегата. Запуск оспортивленной версии универсала Vesta SW не планируется.
В серию седан Vesta Sport должен пойти в феврале следующего года, у дилеров новинка ожидается в апреле.
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В серию седан Vesta Sport должен пойти в феврале следующего года, у дилеров новинка ожидается в апреле.
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