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Хоккеисты "Гомеля" выиграли Кубок Руслана Салея

20.12.2017 22:16 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Гомеля» стали обладателем Кубка Салея, одолев в финальной серии гродненский «Неман».

Фото: vk.com/hcgomel_club

Первая игра завершилась вничью 2:2. Такой же результат был и по истечении основного и дополнительного времени ответного поединка в Гродно. Все решалось в серии послематчевых бросков, где единственную шайбу забросил 26-летний российский легионер гомельчан Герман Нестеров, который также отличился 2 (1+1) результативными баллами с игры.

«Неман» — «Гомель» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Нестеров (П. Волчек, Ревенко, 18.50), 1:1 — Бадун (Ремезов, Кислый, 19.40), 2:1 — С. Малявко (А. Малявко, Боярчук, 25.37), 2:2 — Ревенко (Нестеров, 42.03), 2:3 — Нестеров (решающий послематчевый буллит).

Броски: 46−43 (11−14, 18−10, 9−9, 8−10).

Штраф: 9−23.

Вратари: Трус — И. Брикун.

Лучшие игроки матча: Кислый — Нестеров, Зайчик.

Второй по значимости национальный трофей вот уже шестой сезон носит имя трагически погибшего в 2011 году в авиакатастрофе под Ярославлем бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею Руслана Салея.

Таким образом, обладателями Кубка Беларуси (с 2012 года — Кубка Руслана Салея) становились минский «Керамин» (2002, 2008), «Гомель» (2003, 2004 — май, 2007, 2012, 2017), минская «Юность» (2004 — август, 2009, 2010, 2013, 2015), минское «Динамо» (2005, 2006), жлобинский «Металлург» (2011), гродненский «Неман» (2014, 2016). В 2004 году трофей разыгрывался дважды — в мае и августе.

«Гомель» догнал «Юность» по числу завоеванных Кубков Беларуси, на счету этих команд по 5 трофеев.

(Будет дополнено).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Хоккеисты "Гомеля" стали обладателем Кубка Салея, одолев в финальной серии гродненский "Неман".

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