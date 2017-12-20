В объектив камеры космонавта попала Барселона, принимавшая первенство в 1982 году, лондонский стадион "Уэмбли", принявший финал ЧМ-1966. Также Кононенко сфотографировал дважды принимавший чемпионат Париж (1938 и 1998 года), арену в Рио-де-Жанейро, также принимавшую мундиаль дважды (1950 и 2014 года), Сантьяго (1962), Нью-Йорк (1994) и Йокогаму (2002).

Россиянин также сфотографировал несколько российских стадионов, которые примут Чемпионат мира — 2018. В их числе Москву, где пройдет матч открытия и финал, Санкт-Петербург и Самару, послом которого и является Кононенко.

Матчи чемпионата мира по футболу в следующем году пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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