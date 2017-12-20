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Вифлеемский огонь прибыл из Гродно в Минск

20.12.2017 22:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Католические скауты торжественно доставили Вифлеемский огонь из Гродно в Минск, сообщил и в среду в Римско-католической церкви.

Вифлеемский огонь прибыл из Гродно в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Вифлеемский огонь торжественно привезли в Беларусь

Прибытие в республику огня из Израиля — ежегодная акция, приуроченная к Рождеству. Огонь, зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, в республику доставляют в конце декабря из Польши.

Огонь прибыл накануне в Беларусь и сначала его привезли в костел святого Франциска Ксаверия в Гродно, а уже в среду скауты привезли его в Минск.

В белорусской столице Вифлеемский огонь будет находиться до 23 декабря, его частицы скауты по традиции провезут по всей республике в течение нескольких дней.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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По традиции, скауты на протяжении нескольких дней принесут частицу благодатного огня в приходы по всей Беларуси.

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