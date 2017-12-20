Российские паралимпийцы будут ждать решения по допуску к Играм-2018 до конца января

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) в среду сохранил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), российские спортсмены продолжат выступать в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под паралимпийским флагом. При этом вопрос непосредственного участия россиян в Паралимпиаде будет решен не раньше конца января.



Reuters

Заседание исполкома организации, посвященное России, состоялось 19 декабря. Российской стороне указали на необходимость выполнения еще пяти ключевых критериев, главными среди которых являются признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также признание доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. После этого рабочая группа МПК по восстановлению членства ПКР в организации может рекомендовать исполкому снять отстранение с России.

ПКР в ответном заявлении подчеркнул, что считает крайне затруднительным выполнение ряда критериев, обозначенных МПК.

— В пресс-релизе МПК присутствует повторение известных требований, которые к ПКР прямого отношения не имеют и явно выходят за рамки его компетенции, — говорится в сообщении организации. Российская сторона также назвала критерии недостаточно конкретными и в значительной степени политизированными.

Россия не удивлена решением МПК

В целом решение международной организации отстрочить вынесение вердикта по российскому вопросу не стало неожиданным для ПКР.

— Внутренне мы прогнозировали, что приостановка будет продолжена из-за двух оставшихся критериев — восстановления РУСАДА и признания доклада Макларена, — рассказал первый вице-президент организации Павел Рожков. Ранее ПКР в письме просил снять эти пункты, поскольку организация никоим образом не может влиять на восстановление РУСАДА.

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков назвал разочаровывающим вердикт международной организации.

— Мы разочарованы решением по поводу того, что отстранение ПКР было оставлено в силе, — сказал Колобков. — ПКР выполнил все обязательства.

При этом глава спортивного ведомства считает положительным моментом то, что российским спортсменам позволено продолжить участие в квалификационном отборе в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, напротив, воздержался от негативных комментариев, высказав достаточно позитивное мнение о произошедшем.

— Сейчас важно, что наши паралимпийцы имеют возможность выступать, проходить отбор, причем делают это с блеском, что является еще одним подтверждением — нашим спортсменам допинг не нужен. Наши паралимпийцы получают всю необходимую поддержку — и организационную, и материальную, — отметил он.

Мутко также выразил надежду, что в скором времени в вопросе статуса РУСАДА появятся положительные изменения, поскольку организация близка к восстановлению.

Список потенциальных участников Игр сократится

Сейчас в расширенный список российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на Паралимпиаде-2018, входят 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих) плюс восемь спортсменов в керлинге.

— Ожидаем, что список сократится, и в дальнейшем ввиду показанных результатов на квалификационных соревнованиях, и в связи с количеством квот для участия в Играх и требованиями МПК к спортсменам, — уточнил Рожков.

По его мнению, перенос сроков принятия решения по участию россиян в Играх-2018 ставит их в неравные условия с атлетами из других стран.

МПК будет принимать заявки от национальных паралимпийских комитетов на двустороннее приглашение спортсменов с 8 до 25 января. Об их распределении между национальными сборными международная организация планирует объявить 1 февраля. Российская сторона уже обозначила, что будет направлять эти заявки по российским кандидатам.

Членство ПКР в составе МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.