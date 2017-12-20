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Гандболисты БГК проиграли в SEHA-лиге команде своего бывшего тренера
Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели второе поражение подряд в чемпионате SEHA-лиги. 20 декабря в словенском Веленье брестчане с разницей в 9 мячей уступили местному «Горенью».
Отметим, что главным тренером «Горенья» является хорватский специалист Желько Бабич, до лета 2015 года успешно трудившийся у руля БГК, а затем возглавлявший сборную Хорватии. Под его началом хорваты взяли бронзу на ЧЕ-2016 и стали пятыми на Олимпиаде-2016 в Рио.
«Горенье» — БГК имени Мешкова — 37:28 (20:13).
20 декабря. Веленье. Зал «Рдеча Дворана».
«Горенье»: Ферлин, Запоншек; Цехте (2), Медвед, Хаселич, Овничек (6), Гребенц (3), Тоскич (6), Дробеж (1), Поточник (1), Голчар (3), Маркотич (4), Вердинек (8), Клец (1), Тайник, Пейович (2).
БГК: Пешич, Миятович; Ященко, Кулак, Шкуринский (3), Никуленков (1), Шумак (2), Вукич (4), Проданович (3), Горак (3), Разгор (1), Игропуло (1), Сельвесюк (3), Джорждич (4), Шилович (3), Астрашапкин.
Из-за проблем с коленом за БГК не смог сыграть один из лучших бомбардиров команды Растко Стойкович. А Денис Рутенко, Виталий Черепенько, Иван Мацкевич и Андрей Юринок еще перед матчем в Словении отправились в тренировочный лагерь сборной Беларуси, уже начавшей подготовку к чемпионату мира, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии.
Это второе подряд поражение брестчан в SEHА-лиге. В предыдущем поединке БГК, выступая резервным составом, 13 декабря дома проиграл чемпиону Словении «Целе» (30:34).
Два поражения кряду отбросили брестчан на 4-е место в турнирной таблице.
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели второе поражение подряд в чемпионате SEHA-лиги. 20 декабря в словенском Веленье брестчане с разницей в 9 мячей уступили...
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