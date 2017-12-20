Гандболисты БГК проиграли в SEHA-лиге команде своего бывшего тренера

Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели второе поражение подряд в чемпионате SEHA-лиги. 20 декабря в словенском Веленье брестчане с разницей в 9 мячей уступили местному «Горенью».



Фото: bgk-meshkova.com

Отметим, что главным тренером «Горенья» является хорватский специалист Желько Бабич, до лета 2015 года успешно трудившийся у руля БГК, а затем возглавлявший сборную Хорватии. Под его началом хорваты взяли бронзу на ЧЕ-2016 и стали пятыми на Олимпиаде-2016 в Рио.

«Горенье» — БГК имени Мешкова — 37:28 (20:13).

20 декабря. Веленье. Зал «Рдеча Дворана».

«Горенье»: Ферлин, Запоншек; Цехте (2), Медвед, Хаселич, Овничек (6), Гребенц (3), Тоскич (6), Дробеж (1), Поточник (1), Голчар (3), Маркотич (4), Вердинек (8), Клец (1), Тайник, Пейович (2).

БГК: Пешич, Миятович; Ященко, Кулак, Шкуринский (3), Никуленков (1), Шумак (2), Вукич (4), Проданович (3), Горак (3), Разгор (1), Игропуло (1), Сельвесюк (3), Джорждич (4), Шилович (3), Астрашапкин.

Из-за проблем с коленом за БГК не смог сыграть один из лучших бомбардиров команды Растко Стойкович. А Денис Рутенко, Виталий Черепенько, Иван Мацкевич и Андрей Юринок еще перед матчем в Словении отправились в тренировочный лагерь сборной Беларуси, уже начавшей подготовку к чемпионату мира, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии.

Это второе подряд поражение брестчан в SEHА-лиге. В предыдущем поединке БГК, выступая резервным составом, 13 декабря дома проиграл чемпиону Словении «Целе» (30:34).

Два поражения кряду отбросили брестчан на 4-е место в турнирной таблице.

1. Vardar 11 11 0 0 358: 267 33 2. Celje Piv. Laško 12 8 2 2 354: 321 26 3. PPD Zagreb 12 8 1 3 349: 310 25 4. Meshkov Brest 11 7 0 4 324: 305 21 5. Gorenje Velenje 12 5 2 5 332: 317 17 6. Tatran Prešov 12 5 1 6 345: 336 16 7. Metalurg 12 4 1 7 320: 342 13 8. Nexe 12 1 4 7 305: 342 7 9. Dinamo Pančevo 12 2 1 9 309: 374 7 10. Vojvodina 12 2 0 10 289: 371 6