Что ждет белорусскую экономику в 2018 году





В Беларуси в 2018 году продолжится рост экономики. Однако правильнее называть данный рост продолжением стагнации.

Как будет чувствовать себя белорусская экономика в ближайшем будущем? Этой теме был посвящен форум «Экономическая среда для развития бизнеса», который прошел вчера, 20 декабря, в Минске. Он был организован Бизнес-школой ИПМ при участии Исследовательского центра ИПМ и Центра экономических исследований BEROC.

В том, что белорусская экономика в ближайшем будущем продолжит рост, никто из докладчиков не сомневался. Как отметил в своем выступлении директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, в 2018 году ожидается сохранение жесткой монетарной политики. К концу 2018 года может произойти некоторое ускорение инфляции, которое способно возникнуть в результате определенного оживления потребительского рынка либо роста тарифов ЖКХ (что под вопросом) и некоторое ослабление белорусского рубля. Возможен импорт Беларусью 25 млн тонн российской нефти и 3,5 млн тонн нефтепродуктов. Однако это экспертный прогноз, т.е. надежной информации о белорусских планах на нефть нет.

К концу 2018 года средняя зарплата может составить 1000 белорусских рублей, однако до пресловутых 500 долларов она, скорее всего, не дотянет.

В еврозоне ожидается рост на уровне 2% в год, а в России предполагается некоторое замедление роста.

Не исключено, что рост реального ВВП начнет замедляться уже в I квартале 2018 года. Однако, по словам Александра Чубрика, нынешний прогноз Исследовательского центра ИПМ – выше июльского на 0,5 процентного пункта. Напомним, базовый сценарий прогноза Исследовательского центра ИПМ сделанный в июле 2017 года на 2018 год предусматривал рост ВВП на 2%.

Вместе с тем, как отметил в своем выступлении старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, еще в 2015 году он прогнозировал, что национальная экономика будет находиться в продолжительной стагнации, а в 2016-2017 годах могут актуализироваться угрозы финансовой стабильности, такие как долговой кризис. Данный прогноз оправдался. И то, что происходит в белорусской экономике сейчас – это выход из рецессии и переход к стагнации. Уже в 2017 году наметились признаки того, что экономический рост «уперся в потолок». И вероятным сценарием является скорое замедленнее роста. Ведь, по словам Дмитрия Крука, несмотря на «революцию» в экономической политике, «глубинные дефекты» продолжают сохраняться.

Экономист напомнил, что предыдущие годы рост белорусской экономики постоянно снижался. Сейчас она очистилась от основных балластов, которые были накоплены. В будущем, в среднем, можно рассчитывать на рост ВВП на 2,5%. Но это – низкий рост. Сегодня, по словам Дмитрия Крука, Беларусь находится в региональном «хвосте» среди стран Центральной и Восточной Европы, а также России по темпам экономического роста. В 1995-2014 годах разрыв между Беларусью и этими государствами сокращался. Однако в последние годы отставание нашей страны от соседних по темпам роста становится все заметнее. И этот разрыв в перспективе будет лишь увеличиваться. Речь не идет лишь о России, которая «заморозится» на белорусском уровне и Украине, где темпы роста могут быть ниже белорусских из-за вполне понятных проблем.

Что же касается роста белорусской экономки, то вполне вероятно, он будет съедаться девальвацией. А это, по словам Дмитрия Крука, «не очень хороший сценарий».