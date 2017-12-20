Каждый наниматель знает: удержать своего работника лучше, чем найти ему адекватную замену. Но как быть, если ценный кадр, в которого вы вложили время, душу и даже деньги собирается написать заявление «по собственному желанию». Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1010 человек и выяснил, что мотивирует в работе сотрудников разных поколений.



Фото: Reuters

Для начала разберемся, о ком мы говорим в первую очередь: поколение Y (до 34 лет);

поколение X (от 35 до 53 лет).

Четверть сотрудников до 34 лет готовы уйти из-за переработок

— Для удержания «иксов» и «игреков» начать следует с очевидного - своевременно выплачивать заработную плату, — напоминают прописную истину специалисты. — Кроме того, необходимо следить за благоприятной атмосферой в коллективе. Дайте понять сотруднику, что его работа является ценной и значимой для компании. При удержании «игреков», для половины которых значимым является продвижение по карьерной лестнице, обрисуйте возможные варианты и перспективы профессионального роста. Помните, что более 36% «иксов» могут уйти из компании из-за разногласий с руководством.

По причине постоянных вынужденных переработок готовы попрощаться с нанимателем практически четверть сотрудников в возрасте до 34 лет и более 19% специалистов в возрасте от 35 до 53 лет.





Чем моложе сотрудник, тем быстрее он решается сменить работу

Чем дольше ценный специалист работает в компании, тем более внимательным к нему следует быть работодателю. Не заскучал ли сотрудник? Вдохновляет ли его работа и порученные задачи?





— От 3 до 5 лет — такой период работы на одного нанимателя считают оптимальным большинство «игреков», для 29% опрошенных — это время составляет более 5 лет, — делятся результатами исследования специалисты. — Cреди «иксов» мнения по длительности стажа разделились практически поровну: 40% опрошенных за период от 3 до 5 лет, 41% — готовы работать в одной компании более 5 лет. Чем моложе сотрудник, тем скорость принятия решения о смене работодателя быстрее.

Для «игреков» карьера важнее

Уровень заработной платы — самый важный критерий при трудоустройстве для 74,1% «игреков» и 76,7% «иксов». На втором месте — возможность развиваться, учиться и повышать свою квалификацию. На обучение за счет компании рассчитывают 55,3% «игреков» и 58,5% «иксов». При этом люди в возрасте до 34 лет больше нацелены на карьеру, чем сотрудники от 35 по 53 лет.





Для «игреков» перспективы продвижения по карьерной лестнице входят в ТОП-3 условий при трудоустройстве, в то время как «иксы» расположили этот критерий на пятом месте. Сотрудники постарше готовы дольше ждать предложений от своего работодателя по карьерному развитию. Для них значимо работать в приятном коллективе. Трудиться над перспективными проектами, решать интересные задачи - важно для предстателей обоих поколений.

Гибкий график и комфортное рабочее место привлекают 12% и 11% «игреков», соответственно. «Иксам» же важно совпадение личных взглядов с ценностями нанимателя (16,4%). Работать по гибкому графику хотел бы каждый седьмой сотрудник в возрасте от 35 до 53 лет.