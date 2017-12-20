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В центре Витебска 22 декабря перекроют движение из-за новогоднего парада

21.12.2017 07:17 — Разное | Tut.by  
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В связи с проведением Витебске: когда парад Дедов Морозов, как работают транспорт и торговля">новогоднего парада Дедов Морозов 22 декабря закроют движение всех видов транспорта на улице Ленина — на участке от площади Свободы до площади Победы. Движение будет перекрыто в течение получаса — с 18.45 до 19.10.

В это время изменится движение городского транспорта. Троллейбусы маршрутов №№ 1, 8 будут следовать до улицы Жесткова, а №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11 со стороны проспекта Строителей поедут до площади Победы. Автобусы, которые проходят через площадь Победы, последуют через мост имени Блохина и улицу Смоленскую.

— Движение транспорта перекроют на минимальное количество времени. Мы уже второй год подряд уходим на новогоднем шествии с пикового времени, так как раньше из-за этого было большое количество обращений от горожан. Сейчас для парада выбрали оптимальное время — 19.00. К этому часу многие уже успеют добраться домой с работы и даже приехать на площадь Победы, чтобы поучаствовать в празднике, — считает зампредседателя горисполкома Петр Подгурский.

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Витебске будет работать до 4.00. По городу будут ходить автобусы (маршруты № 2, 10, 12, 34, 99), трамваи (№№ 1, 7, 8) и троллейбусы (№№ 1, 2, 4, 8, 11).

 
Теги: Витебск
 
 
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Движение будет невозможно в течение получаса - с 18.45 до 19.10.

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