Строители назвали конкретную дату сдачи поликлиники на Юг-7а - декабрь 2018-го

Этого новоселья в микрорайоне Юг-7а ждут уже около десяти лет. Сегодня долгострой реанимирован и наконец-то задышал жизнью — весь световой день тут работают монтажники. На объекте побывала корреспондент «СБ Беларусь Сегодня» .





Набрали неплохой темп

Микрорайон Юг-7а в Витебске появился еще несколько десятилетий назад. А социальная инфраструктура, как водится, с самого начала значительно отставала от жилищного строительства. За прошедшее время вчерашние молодые семьи, переселившиеся сюда, стали уже не совсем молодыми, дети повырастали. Рядом появился еще один микрорайон — Медцентр. А вот своей поликлиники у жителей нет, приходится ездить в центр города.

Необходимость строительства хорошего поликлинического учреждения была очевидна. Его и начали в далеком 2007 году. А потом из-за проблем с финансированием стройка приостановилась. В 2010-м была еще одна попытка возобновить работы, но снова неудачная.

Городские власти тогда критиковали все кому не лень. Но критиковать всегда проще, чем решать. Начальник управления здравоохранения облисполкома Юрий Деркач вспоминает: на поиски ресурсов ушло немало времени. Рассматривались различные варианты, но понятно было одно: изыскать нужную сумму самостоятельно не получится ни у города, ни у области.

В итоге на уровне руководства облисполкома и соответствующих республиканских ведомств решение нашлось. Банк развития на льготных условиях выделил кредит Витебскому горисполкому.

Сейчас на объекте три крана и свыше сотни строителей. Работы, утверждают генподрядчики, ведут по продленному рабочему дню. Буквально за месяц-два значительно подросли будущие корпуса. Один из них, пятиэтажный, уже готов уйти под крышу. Полностью построено входное трехэтажное здание, где будет располагаться также и большой конференц-зал.

Тем не менее сделать нужно еще многое. И если денег сейчас достаточно, можно ли увеличить темпы? С этим вопросом я обратилась к руководителю предприятия, выступающего заказчиком, — директору управления капитального строительства города Витебска Михаилу Мешко:

— Объект планируем сдать в декабре будущего года. Да, финансирование обеспечено стопроцентное. Из 27 миллионов рублей за три месяца освоили 3 миллиона. Все сети подведены. Мы реально оцениваем свои силы. Торопиться, нарушая технологии работ, нельзя. И стяжки, и штукатурка должны высохнуть, прежде чем начинать отделку. Многие операции вообще нельзя делать в зимний период. Вот скоро спрячем под кровлю пятиэтажный корпус, пустим туда тепло, приступим к сантехническим работам и обустройству цементных стяжек. В это время будут дальше возводиться восьми- и девятиэтажная части поликлиники. С учетом того, что из названной выше общей суммы 10 миллионов уйдет на закупку оборудования для медучреждения, освоить осталось 14 миллионов рублей. Считаю, что строители поддерживают неплохие темпы.

Оборудование — на уровне

Такого же мнения придерживается и генеральный директор стройтреста № 9 Владимир Ленчиков:

— Мы, как генподрядчики, делаем все возможное, чтобы максимально сократить сроки строительства. Субподрядчики? Нет, пока никого не привлекаем. Считаю, что на данном этапе у нас достаточно своих сварщиков, отделочников, электромонтажников, сантехников и других специалистов. В какой-то мере процесс задерживается из-за длительного изготовления железобетонных конструкций — по нашему заказу их производят на пяти различных заводах. Есть исключительно сезонные работы, за которые раньше никак не возьмешься. Но в целом все идет по графику. Весной приступим к благоустройству. Волноваться за то, что в процессе долгостроя произошли какие-либо непоправимые повреждения постройки, не стоит. Да, здание не консервировали должным образом, но перед возобновлением работ его тщательно обследовала специализированная организация и выдала соответствующее заключение.

Во дворе новостройки, красота проекта которой уже вырисовывается, снуют грузовики. На самой верхотуре подъемный кран разгружает материалы, строительные вагончики «выдыхают» в небо тоненькие струйки дыма. А из окон плотно окружающих стройку домов за всем этим каждый день внимательно наблюдают сотни витеблян: неужели дело сдвинулось с мертвой точки и совсем скоро у них в трех шагах от дома появится долгожданная поликлиника?

Главный врач городской центральной поликлиники Станислав Титович уверен:

— Ввод в строй новой поликлиники значительно улучшит доступность медицинской помощи в городе. Она рассчитана на тысячу посещений в смену и возьмет на себя заботу не только о жителях микрорайона Юг-7а, но и о тех витеблянах, которые живут в прилегающих к нему районах. В общей сложности к поликлинике (а в ее составе будут еще и женская консультация, стоматологическое отделение) будет прикреплено около 50 тысяч человек.

Будущая многопрофильная поликлиника станет самой крупной в городе, ее оснастят всем необходимым современным оборудованием — лабораторным, диагностическим, физиотерапевтическим. Так что, будем верить, к следующему Новому году витебляне наконец-то получат давно обещанный подарок.