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Главный тренер "Гомеля": Это Кубок имени моего друга, Руслана Салея
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился эмоциями и мыслями после
— Хорошая боевая игра, очень нервная, сами слышите по моему охрипшему голосу. Очень приятно, что в такой ситуации выиграли на площадке соперника, выстояли в меньшинстве при большом количестве неоправданных удалений. Здорово сыграл вратарь, оборона ему помогала, подчищала. Вовремя сравняли счет, а в послематчевых бросках проявили мастерство как полевые игроки, так и, опять же, наш голкипер. Очень приятно, я горжусь своими ребятами!
— Эта победа придаст уверенности для дальнейших успехов в этом сезоне?
— Я надеюсь, что команда поверит в себя, хотя мы всегда верили в ребят, даже когда что-то не получалось. Думаю, этот трофей придаст нам еще больше уверенности.
— Гол в конце периода в ваши ворота — потеря концентрации?
— Это недоработка, всегда подчеркиваю, что нужно внимательно играть в последние минуты, даже в ущерб атаке. Получать за 20 секунд до конца периода шайбу — это непозволительно, наверное, сказался накал поединка. Хоккеисты не так часто играют в финальных играх, это тоже определенный опыт.
— Вы поменяли местами Семочкина и Сусло, довольны ли этой ротацией?
— Результат на табло, значит, все, что сделали — правильно.
— Во втором периоде вы заработали четыре удаления…
— Глупейшие удаления. В перерыве сказали: если будете так играть, ничего мы не выиграем. Две потери в средней зоне — два удаления, ненужная блокировка — удаление. Глупые удаления без вопросов.
— Во втором перерыве пришлось повысить голос на подопечных или, наоборот, пытались их успокоить?
— В этот раз пришлось успокоить (смеется). Было много удалений, эмоций, мы нервничали, они нервничали, потому не все получалось. Оставалось 20 минут при счете 1:2, времени было достаточно, потому спокойно поговорили и вышли дальше играть.
— Почему в третьем периоде не выходил Соломонов?
— Мы перешли на игру в три звена, нужно было ломать игру.
— Для «Гомеля» это первый титул за пять лет, приятно?
— Любому тренеру приятно выиграть титул, к тому же это Кубок имени моего друга, Руслана Салея. Да и для города давно не было таких побед.
Сергей Пушков: Что поделать, когда-то можно и проиграть
Наставник «Немана» Сергей Пушков, проигравший первый финал в разных турнирах в Беларуси, прокомментировал финальное противостояние в Кубке Салея против «Гомеля».
— Хотелось бы поздравить соперников с победой. Как коллега сказал, Кубок им нужнее, видимо, боженька увидел это и отдал победу «Гомелю» в серии буллитов. По игре. Она была хорошая, зрители, которые пришли на матч, получили всё «меню» — от хорошей игры команд, большого количества моментов до мужских единоборств, которые в начале поединка показали, как команды заряжены на борьбу. Свои моменты, конечно, мы должны были забивать, столько большинства…
Глупая ошибка привела ко второму голу в наши ворота, но ребят ни в чем не могу укорять — бились, сражались, но кто-то должен был сегодня выиграть. А так — прекрасный кубковый матч.
— Вы сказали, что хоккейный бог сегодня был на стороне «Гомеля». А чем еще можно объяснить восемь нереализованных удалений в составе гостей?
— Все, наверное, можно объяснить недостатком мастерства, хотя моментов хватало, когда шайбу нужно просто добить в пустые ворота. Не могли поставить точку, хотя были прекрасные розыгрыши, особенно у тройки Боярчука. Соглашусь, что было большое напряжение, где-то поторопились, где-то мастерства не хватило сделать в нужный момент точную передачу.
— Возможно ли решить проблему большинства без кадрового усиления? Возможно, нужен такой же игрок, которым в прошлом сезоне был Дорофеев, который как раз мог поставить голевую точку?
— Вы задали вопрос и практически на него ответили. Для таких моментов всегда нужен игрок, который хорошо может бросить по воротам. У нас пока такого игрока нет, который мог бы так же хорошо бросить, как бросал Дорофеев в прошлом году, но не в этом.
— В третьем периоде на лед не выходил Ремезов, в связи с чем?
— Травма, пока сложно сказать, насколько серьезная. У нас сразу все звено выпало.
— Вы проиграли первый финал в Беларуси. Это большой удар по самолюбию?
— Я не задумывался о самолюбии, это финальный матч, всегда хочется выиграть решающий поединок. Так и настраивали команду: не так много бывает финальных матчей, как у хоккеистов, так и у тренеров. Сегодня и «Гомель» в таком настроении подошел, ведь не так часто получается сражаться в финале. Ну, что поделать, когда-то можно и проиграть (смеется).
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Главный тренер "Гомеля" Олег Хмыль поделился эмоциями и мыслями после победы в Кубке Салея, где "рыси" лишь в серии послематчевых буллитов решающего поединка...
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