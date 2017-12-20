Редакция LADY.TUT.BY уже рассказывала про Жаклин Берридо Писано — фэшн-блогера из Италии, маму двоих детей и бабушку двоих внуков. В 2017 году британское издание The Sun назвало ее «самой горячей бабушкой в мире», ведь в 48 лет она выглядит немногим старше своих внучек, стильно одевается и на своем примере доказывает, что возраст — это не помеха для активной жизни.

Жаклин активно ведет аккаунт в инстаграме, на нее подписано почти 400 тысяч человек. Недавно удивительная бабушка отпраздновала день рождения, и в честь этого события устроила фотосессию в Париже.

Публикация от Jacqueline Berrido Pisano (@realfashionist) Дек 15, 2017 at 2:06 PST

Публикация от Jacqueline Berrido Pisano (@realfashionist) Дек 14, 2017 at 1:59 PST

Публикация от Jacqueline Berrido Pisano (@realfashionist) Дек 13, 2017 at 2:20 PST