Недавно мы писали о самой дорогой технике, продающейся в Беларуси. Сегодня мы, наоборот, расскажем об относительно недорогих, но в то же время качественных (судя по рейтингу и отзывам покупателей) приборах в тех же категориях.

Холодильник: Shivaki TMR-091W

Стоимость этого миниатюрного двухкамерного холодильника в большинстве интернет-магазинов составляет около 350−380 рублей. Цены аналогичных моделей более именитых производителей на порядок выше.



Фото: TechnoPoint

Общий объем Shivaki TMR-091W составляет 87 литров, класс энергопотребления — А+. Аппарат оснащается ручной системой размораживания морозильной и капельной системой размораживания холодильной камер.

Кромке того, благодаря небольшим габаритам (47×49,2×83,7 см) аппарат получится установить в любое удобное место кухни. Вес устройства — 26,4 килограмма. Общий уровень шума при работе не превышает 42 дБ.

Стиральная машина: Indesit IWUB 4085

Цена этой стиральной машины находится на уровне 380−400 рублей. Класс энергопотребления — А, скорость отжима — до 800 оборотов в минуту, максимальная загрузка — 4 килограмма. Отличные характеристики с учетом невысокой цены.





Из дополнительных бонусов — таймер до 12 часов, режим защиты от протечек корпуса, функция контроля дисбаланса, а также контроля за уровнем пены. Кроме стандартных режимов стирки, есть выделенная программа для шерсти и шелка.

Кухонная плита: Flama CG3202-W

Эта двухконфорочная газовая плита с духовым шкафом оценивается в 220−240 рублей. Кроме того, устройство достаточно компактное (50×40,5×85 см), благодаря чему хорошо впишется в небольшую кухню.





Варочная панель выполнена из эмали и оснащается двумя конфорками, одна из которых — с функцией быстрого разогрева. Управление механическое, с поворотными переключателями. Объем духового шкафа составляет 30 литров, присутствует функция газ-контроля. Кроме того, в ней предусмотрен ящик для посуды.

Акустическая система: Yamaha NS-BP150

Стоимость этой пассивной полочной колонки в большинстве интернет-магазинов составляет около 180 рублей.

За эти деньги устройство включает 2 громкоговорителя (ВЧ-излучатель — 25 мм, НЧ-излучатель — 110 мм) с диапазоном воспроизводимых частот от 55 до 38 000 Гц, чувствительностью в 83 дБ, импедансом в 6 Ом и мощностью в 30 Вт. Размеры — 154×274×237 миллиметров, вес — 2,6 килограммов.

Телевизор: HARPER 32R660T

Диагональ экрана этой модели равняется 32 дюймам, разрешение — 1366 на 768 точек, индекс частоты обновления — 50 Гц. При этом цена телевизора (в зависимости от магазина) составляет около 360−390 рублей, что превращает устройство в достаточно выгодную покупку.





Яркость панели составляет 250 кд/м2, динамическая контрастность — 80 000:1, угол обзора — 178 градусов. Кроме того, время отклика составляет всего 6,5 миллисекунд (этот параметр особенно важен в компьютерных играх при подключении к телевизору игровой консоли). Мощность встроенной аудиосистемы — 16 Вт.