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Кошкин: НАТО — блок неповоротливый, в отличие от ОДКБ

21.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ предупредил о смене тактики террористов в сторону "автономного джихада".

Кошкин: НАТО — блок неповоротливый, в отличие от ОДКБ
© Sputnik / Виктор Толочко
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На заседание СОРБ были также приглашены делегации спецслужб Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции. По словам Главы ФСБ РФ, сейчас основными целями бандитов, как правило, становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной инфраструктуры.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе на радио Sputnik оценил эффективность международных альянсов в борьбе с новыми террористическими угрозами

"Для России работа на этом направлении происходит с помощью таких механизмов, как ОДКБ и ШОС. Они, особенно ОДКБ, и заточены под противодействие террористической угрозе. И многое делается, в отличие от НАТО, который вообще-то блок неповоротливый времен "холодной войны", и борется он с мифической угрозой России", — отметил Кошкин.

По словам эксперта, в отличие от Североатлантического альянса, ОДКБ — это реальный механизм, который сегодня вполне способен в значительной степени нейтрализовать террористическую угрозу, об этом говорил и директор ФСБ РФ на заседании СОРБ.

"Проблема ставится основательно и под нее изыскиваются ресурсы, вырабатываются методики и технологии тактики ведения действий против террористов. Идет сложная, но поступательная и прогрессивная работа по вырабатыванию форм и методов успешного взаимодействия всех структур. Этот процесс не такой простой, как кажется со стороны", — сказал Кошкин.

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Комментарий эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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После заявления главы ФСБ России Александра Бортникова о смене тактики террористов в сторону "автономного джихада" военный политолог Андрей Кошкин сравнил...

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