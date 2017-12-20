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Кошкин: НАТО — блок неповоротливый, в отличие от ОДКБ
21.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании
© Sputnik / Виктор Толочко
На заседание СОРБ были также приглашены делегации спецслужб Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции. По словам Главы ФСБ РФ, сейчас основными целями бандитов, как правило, становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной инфраструктуры.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе на радио Sputnik оценил эффективность международных альянсов в борьбе с новыми террористическими угрозами
"Для России работа на этом направлении происходит с помощью таких механизмов, как ОДКБ и ШОС. Они, особенно ОДКБ, и заточены под противодействие террористической угрозе. И многое делается, в отличие от НАТО, который вообще-то блок неповоротливый времен "холодной войны", и борется он с мифической угрозой России", — отметил Кошкин.
По словам эксперта, в отличие от Североатлантического альянса, ОДКБ — это реальный механизм, который сегодня вполне способен в значительной степени нейтрализовать террористическую угрозу, об этом говорил и директор ФСБ РФ на заседании СОРБ.
"Проблема ставится основательно и под нее изыскиваются ресурсы, вырабатываются методики и технологии тактики ведения действий против террористов. Идет сложная, но поступательная и прогрессивная работа по вырабатыванию форм и методов успешного взаимодействия всех структур. Этот процесс не такой простой, как кажется со стороны", — сказал Кошкин.
Комментарий эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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