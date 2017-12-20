Сколько стоят носки, или В чем секрет семейного счастья

Собирательный образ типичной домохозяйки в бигудях и застиранном халате, встречающей со скалкой наперевес (тесто на пирожки раскатывала) подвыпившего (от такой жизни) мужа преследует в страшных снах уже не одно поколение. Наверняка еще в доисторические времена пещерные люди с содроганием вступали под своды своего скального жилища, зная, что там ждет троглодитка, злая от того, что весь день разделывала мамонта и чистила пещеру. Но так ли уж необходим мужчине пресловутый "домашний уют", если на его поддержание уходит все время и силы любимой женщины, а на него самого ни того, ни другого не остается?



© Фото: Татьяна Прудинник Как я перестала тратить деньги на ненужные вещи

"Ты теперь хозяйка"

Эту сакраментальную фразу слышит едва ли не каждая женщина, покидая родительский дом. Что же, в представлении старших поколений, скрывается за этим гордым званием? А то, что нужно немедленно повязать передник, взять в одну руку ложку, в другую — поварешку, в зубы — тряпку и отправиться создавать уют. И не дай бог заглянувшая на запах щей свекровь, проведя пальцем по самой верхней полке ненужного шкафа, обнаружит, что он стал сер.

Здесь я, конечно, утрирую, но в целом хирургическая чистота полов и холодильник, наполненный кастрюлями с борщом и котлетами на неделю вперед, частенько в представлении наших (и ваших, и ваших) родителей и есть пресловутая "полная чаша".

Итак, я плохая хозяйка. Начну с того, что готовить я люблю и умею, но делаю это довольно редко — исключительно в удовольствие. Признаюсь честно, мне проще заказать пиццу или зайти по дороге с работы в кулинарию и уплетать приобретенное вместе с мужем (который, кстати, меня полностью в этом поддерживает) под какой-нибудь сериал, а потом спокойно заниматься своими делами. Темп, в котором мы сейчас живем, не предполагает стояние у плиты в попытках превратить съедобное в несъедобное — если ты, конечно, хочешь успеть что-то помимо того, чтобы поработать и поспать.



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Времена тотального дефицита миновали, еды вокруг — валом, на любой вкус; хочешь, посвяти вечер готовке, не хочешь — поешь вне дома, делов-то. Но нет. "А чем ты кормишь мужа?" — интересуются знакомые дамы постарше. Интересная постановка вопроса. Он что у меня, кот? Хомяк? Другое домашнее животное? Почему я должна его кормить? Сам поест, если захочет.

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У меня много знакомых девушек, которые очень переживают из-за того, что когда-то давно, еще в школе, упустили момент и не научились пришивать пуговицы и штопать носки. На самом деле научиться-то не проблема — было бы, как говорится, желание. А вот применять на практике…

Я транжирка и мот. Я выбрасываю порванные носки. Разве что у меня душа к ним прикипела, и вот точно такие же с зайчиками не могу найти в продаже. Серьезно, сколько стоят носки? Два рубля плюс — минус? А проезд на маршрутке — полтора. И носки я покупаю реже, чем на маршрутке езжу.

То же самое касается всех этих маек с растянутым воротом "для дачи". Какая дача?! Нет, допустим, у родителей она есть, но лично мне было бы стыдно выйти из дома в отрепьях — неважно где, хоть в Минске, хоть за 70 километров от него. Говорят ведь, лошадь умерла — слезь. Одежда пришла в негодность — выбрось. Выбрось ее, ну! Не надо, не надо на тряпку… о, нет. Только не это.

Полезная ветошь

У кого есть отдельный пакет (ящик в комоде, шкаф), забитый лоскутками от старых простыней, какой-то марлей, чьими-то необъятными трусами, экономно разрезанными по швам? "В хозяйстве пригодится". Ну да, полвека назад, конечно, пригодилось бы. А сейчас супермаркеты ломятся от копеечных одно- и многоразовых тряпок, губок, салфеток, полотенец. Все, чтобы превратить уборку в удовольствие! А кто-то продолжает драить полы выцветшими панталонами на палке…

Я брезгливая. Я не хочу хранить где бы то ни было любимую губку, которой я чищу, пардон, унитаз. Да и вообще, для всех непредвиденных случаев мне проще иметь под рукой упаковку салфеток, чем ящик плохо впитывающих тряпок сомнительного происхождения.

На самом деле список "обязанностей" можно продолжать и продолжать, но разве это главное? Главное, я считаю, чтобы в семье царили мир и согласие — а остальное приложится. Итак, подытожим. По всем канонам выходит, что я плохая и нерачительная хозяйка. Зато — счастливая жена!

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения мужа, но если это и так, он не признается.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.