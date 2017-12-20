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Эспрессо, доппио, латте - насколько хорошо вы разбираетесь в кофейных напитках? Тест
С кофе начинается утро огромного количества людей. Однако большинство ограничивается одним-двумя видами напитков. Тем временем их существуют десятки. В чем различие между лунго и ристретто? Что такое флэт уайт? Ответы на эти и другие вопросы мы предлагаем найти в тесте. Все кофейные напитки мы приготовили на кофемашине
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Предлагаем читателям проверить свои знания кофейных напитков в тесте, который мы сделали с компанией Philips. *Партнерский материал
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