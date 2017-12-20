Может ли телефон анализировать ваше поведение при помощи искусственного интеллекта? А отсеивать неважные звонки и уведомления на основе этих данных? Оказывается — да. Мы пообщались с создателями Wandle — приложения, которое умеет все это делать. С этим проектом минчане выиграли множество конкурсов, включая Startup of the Year в Минске и Startup Battle в Москве. Как придумать что-то новое в мире, где есть практически все? Узнаем у молодых стартаперов вместе с Vitamineral .

Приложение Wandle придумали пятеро приятелей: Павел Авдевич, Михаил Карканица, Алексей Захаревич, Никита Кусонский и Александр Горлач. Ни у кого из них нет образования в сфере IT. К примеру, Михаил закончил географический факультет БГУ, а Алексей, в свою очередь, изучал в БНТУ строительство дорог и туннелей. Именно у него два года назад и появилась идея создать приложение.



Слева направо: Алексей Захаревич, Никита Кусонский, Павел Авдевич, Михаил Карканица

— Мы не думали, что будем все серьезные сидеть в офисе в рубашках, — смеются ребята. — Сначала занимались приложением в свободное время, по вечерам. Это было как хобби. Потом уже увидели в проекте бизнес-ценность и решили: почему бы и нет? Начали выступать на различных мероприятиях, улучшали продукт.

Больше всего времени уходило на продумывание бизнес-логики: как это будет работать? Над проектом приходилось сидеть по 10 часов в день.



При такой интенсивной умственной деятельности организму необходима надежная поддержка. Например, в составе Vitamineral Mental содержатся витамины В3, B7 и B12, а также микроэлементы Mg и Ca, которые способствуют активной работе мозга

Изначально парни собирались сделать приложение, которые бы управляло звонками телефона в зависимости от локации. Определяло бы по GPS, что вы на работе или дома, и переводило устройство в нужный режим оповещения, пока вы не покинете данное место. При этом оставалась опция «белых» списков — тех контактов, чьи звонки вы всегда слышите. Остальным могут отправляться автоматические смс-ответы, пока вы заняты.

Но, получив фидбэк от экспертов на конкурсах, ребята поняли, что этого мало и проект стоило бы развивать в другом направлении.

— Продукт оказался достаточно сложным, чтобы им постоянно пользоваться. Места, где нужно отключить звук, приходилось добавлять вручную, — объясняет Алексей недостатки первоначальной задумки. — И нам посоветовали использовать машинное обучение (методы искусственного интеллекта — прим. TUT.BY), чтобы полностью автоматизировать весь процесс.





— Теперь Wandle — это умный ассистент, анализирующий сотни факторов ваших действий с мобильным устройством. На основе этих данных приложение формирует различные профили оповещений. Например, когда вы за рулем, смартфон будет недоступен.

Настройка приложения не требует никакого вмешательства со стороны человека: все, что нужно, — просто установить его. А дальше оно уже само разбирается, какие звонки и уведомления вы отклоняете, когда и где вы это делаете. Грубо говоря, приложение не позволит людям, продающим фильтры, побеспокоить вас в семь утра в воскресенье. Программа также синхронизируется с фитнес-браслетами для определения сна, календарями, мессенджерами. Ребята уверяют, все личные параметры будут обрабатываться прямо на устройстве пользователя, поэтому за утечку информации не стоит переживать.

— Наше приложение также фильтрует все уведомления и показывает только важные. Ну, миллион же оповещений приходит, которые вы просто смахиваете, — акции, скидки. С этой идеей мы попали в тренд. Теперь многие мессенджеры включают сортировку уведомлений, чтобы экономить ваше время, — делится Алексей.





Тестовую версию Wandle загрузили в Google Play. На сегодня у приложения более 50 тысяч пользователей. Оно заняло первое место в категории «бета-тестирование» (учитывалась популярность, отзывы, инновационность, дизайн).

— У нас поддерживается 10 языков, — добавляет Михаил. — Белорусский, русский, английский, китайский, японский, португальский, испанский, немецкий, французский и итальянский. Сейчас в основном все пользователи — из США. Индия еще догоняет. Соответственно, мы ориентируемся больше на западный рынок.



Каждый из напитков линейки Vitamineral содержит свой тщательно сбалансированный комплекс витаминов и минералов, чтобы организм мог эффективнее справляться со своими функциями в периоды высоких нагрузок. Например, Mental Performance создан специально для тех, кто занимается умственной трудовой деятельностью

Полная версия приложения выйдет в феврале. Первое время она будет доступна бесплатно, а затем за подписку придется платить. Также будет решение и для бизнес-сегмента.

«Многие стартапы решают надуманные проблемы»

Из своего опыта ребята отмечают, что не все стартап-мероприятия полезны.

— Обычно пишут: прошел конкурс, участники получили неимоверный опыт. Как правило, это не так. Чтобы поговорить с нужным тебе экспертом или инвестором, надо отстоять здоровенную очередь. Часто жюри просто ставят оценки и уходят. Классное мероприятие было в ПВТ — «Best startup — 2017». После выступления тебе давалось время, чтобы по очереди пообщаться с каждым экспертом в своей области. Вот такой формат на самом деле нужен.

Попыток получить финансирование было много. Но не сходились то в цене, то в видении продукта. В итоге инвестором стала американская компания SolbegGroup. Помимо финансирования, команда получила менторскую помощь и технических экспертов. Теперь над приложением трудится около 20 человек.





Недавно ребята ездили выступать в Сан-Франциско на Международный стартап-баттл.

— Это очень крутая конференция. Мы побывали в офисах Google, Apple, Facebook. Они понимают как делать качественные продукты, чтобы продать их всему миру. В Кремниевой долине уже карточки не везде принимают — там расплачиваются с помощью часов или телефонов. Вообще, американские компании заинтересованы инвестировать в стартапы. Если компания большая, ей бывает сложно оперативно реагировать на изменения рынка. А стартап может быть более быстрым и гибким в развитии.

Кстати, в Калифорнии, если к инвестору придет человек, у которого три проекта до этого прогорели, ему, скорее всего, дадут деньги еще раз. Ведь он знает, где и какие ошибки допустил.





Почему из сотни стартапов «выстреливают» единицы? По мнению разработчиков, большинство проектов решают надуманные проблемы. Причем предлагают для этого сложный механизм. Востребованы стартапы, которые упрощают жизнь.

— Мало придумать идею — надо знать, как ее реализовать, — обращает внимание на еще один момент Алексей. — Вот машина времени — хорошая вещь, монетизировать можно. А как ее сделать?





Нюансы программирования ребята изучали самостоятельно на своем проекте. Плюс в помощь были книжки и лекции в YouTube.

— Мы очень жадные до знаний, — улыбается Михаил. — У нас на обучение уходит куча времени, потому что нам это интересно. Развиваемся каждый в своем направлении.

Мобильные приложения, по словам минчан, — один из самых конкурентных рынков. Там крутится очень много денег.

— Хотя через лет 10 их уже, наверное, не будет, — прогнозируют ребята. — Все функции изначально будут встроены в операционную систему. А вместо смартфонов в основном станем пользоваться носимыми устройствами — умными часами, например. Интерфейс будет другой — голосовой, нейронный.

Как улавливать эти тренды? Ребята советуют читать больше новостей в англоязычных СМИ.





— Ты должен угадать, что будет через три года. Если ориентироваться на то, что актуально сейчас, то, пока ты свой проект разработаешь, рынок уйдет далеко вперед и это никому не будет нужно.

Перезагрузить мозг помогает футбол и скейт

Сейчас парням по 22−23 года. Как получается, что стартапы придумывает именно молодежь, а не поколение постарше, у которого уже есть опыт?

— У нас мозги по-другому работают, — рассуждает Алексей. — В 40−50 лет людям не часто хочется разбираться, что такое блокчейн и нейросети. Они уже привыкли к миру, который построили сами, и не хотят его менять. При этом у каждого поколения своя роль, поэтому мир и развивается. Иногда скептицизм старшего поколения к каким-то вещам оправдан, а оптимизм младшего — нет. И наоборот. Благодаря этому создается нужный баланс.

— Наверное, чем старше человек, тем страшнее ему рисковать. А нам нечего терять, — оптимистично добавляет Михаил.





Перезагрузить мозг после напряженной работы ребятам помогает спорт. Никита увлекается футболом, Алексей и Михаил катаются на сноуборде и скейте, а Павел любит побить грушу, чтобы расслабиться.

Вообще, главное — это придерживаться режима. Только не среднестатистического, а того, который подходит именно тебе.

— Нормальное питание, физическая активность и сон на самом деле влияют на продуктивность. А в проектах, где надо думать, твоя эффективность очень важна. Зачем приходить в офис и просто восемь часов сидеть?





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