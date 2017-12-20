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ФИФА уволила главу медицинского отдела из-за расследования допинга в России

21.12.2017 08:58 — Разное | Tut.by  
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Стала известна причина ухода Иржи Дворжака с поста главы медицинского департамента ФИФА в ноябре прошлого года.

С профессором расстались после того как он, ознакомившись с первой частью доклада Ричарда Макларена, приступил к расследованию дела о возможной причастности 11 российских футболистов к допинговому скандалу.

Иржи Дворжак отправил письменный запрос в РФС, после чего был уволен, проработав в Международной федерации футбола 22 года.

При этом Дворжак отказался от комментариев по поводу своего расследования, заявив лишь, что недоволен решением ФИФА, отмечает The Guardian.

 
 
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Стала известна причина ухода Иржи Дворжака с поста главы медицинского департамента ФИФА в ноябре прошлого года.

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