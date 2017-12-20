ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я политическая жертва". Тренер сборной Швеции по биатлону - об отказе в аккредитации на Игры-2018

21.12.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал известие о том, что он не сможет получить аккредитацию на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.


Фото: Reuters

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в нарушении антидопинговых прав российскими спортсменами, не будут допущены к участию в Играх-2018.

Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России, биатлонистки которой Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны причастными к допинговым махинациям в Сочи-2014.

— Это все неправильно. Выглядит, как в романе, и порой возникает ощущение, что я какой-то криминальный элемент. Я никоим образом не был вовлечен в то, что случилось в Сочи, ни на один процент. Разумеется, все может произойти у тебя за спиной, но я в этом участия не принимал.

Со мной никто не пытался связаться — ни из WADA, ни из МОК. Вообще никто. Не было никакого судебного процесса, мне не задавали никаких вопросов и не дали шанса объясниться. Ну что сказать? В моих глазах я жертва, пожалуй, политическая жертва.

Я буду готовить команду так хорошо, насколько смогу. Выложусь на 150 процентов, как и всегда. А во время Игр я смогу общаться с ними по скайпу. У меня не так много шансов попасть в Пхенчхан, потому что лишение меня аккредитации было хитроумным ходом со стороны МОК — это невозможно обжаловать. Они ведь не могут меня наказать каким-либо образом, потому что я ничего не сделал.

Но утро вечера мудренее, завтра я подумаю, каким будет мой следующий шаг. Я буду сражаться за свое имя, будьте уверены. Это вопрос чести, — приводит Expressen слова Пихлера.

Вольфганг Пихлер и Союз биатлонистов швеции не смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как это решение не является дисквалификацией за допинг, а представляет собой вопрос выдачи аккредитации на турнир. Ранее Пихлер заявлял, что готов обратиться в CAS, если его не допустят к Играм.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал известие о том, что он не сможет получить аккредитацию на Олимпиаду, которая пройдет в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Дешево и сердито": хорошая и при этом недорогая техника, которую можно купить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика