Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал известие о том, что он не сможет получить аккредитацию на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.



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По решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в нарушении антидопинговых прав российскими спортсменами, не будут допущены к участию в Играх-2018.

Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России, биатлонистки которой Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны причастными к допинговым махинациям в Сочи-2014.

— Это все неправильно. Выглядит, как в романе, и порой возникает ощущение, что я какой-то криминальный элемент. Я никоим образом не был вовлечен в то, что случилось в Сочи, ни на один процент. Разумеется, все может произойти у тебя за спиной, но я в этом участия не принимал.

Со мной никто не пытался связаться — ни из WADA, ни из МОК. Вообще никто. Не было никакого судебного процесса, мне не задавали никаких вопросов и не дали шанса объясниться. Ну что сказать? В моих глазах я жертва, пожалуй, политическая жертва.

Я буду готовить команду так хорошо, насколько смогу. Выложусь на 150 процентов, как и всегда. А во время Игр я смогу общаться с ними по скайпу. У меня не так много шансов попасть в Пхенчхан, потому что лишение меня аккредитации было хитроумным ходом со стороны МОК — это невозможно обжаловать. Они ведь не могут меня наказать каким-либо образом, потому что я ничего не сделал.

Но утро вечера мудренее, завтра я подумаю, каким будет мой следующий шаг. Я буду сражаться за свое имя, будьте уверены. Это вопрос чести, — приводит Expressen слова Пихлера.

Вольфганг Пихлер и Союз биатлонистов швеции не смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как это решение не является дисквалификацией за допинг, а представляет собой вопрос выдачи аккредитации на турнир. Ранее Пихлер заявлял, что готов обратиться в CAS, если его не допустят к Играм.