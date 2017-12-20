Такая сейчас погода — на улице и в обществе, — что гололед может стать индикатором отношения белорусских мужчин к женщинам.

Белорусский дизайнер и молодая мама Катя Тикота поделилась грустным постом, который заставляет задуматься о том, можем ли мы, женщины, чувствовать себя в безопасности и надеяться на чью-то помощь.





«Я, наверное, живу в другом мире. Но иногда вспоминаю, что живу все же в стране с угрюмыми лицами и женоподобными мужиками. Да, сейчас будет непозитивный пост. Я не люблю, когда что-то происходит, а все вокруг делают вид, что ничего не происходит. Но „это Беларусь, детка“. Сегодня с Захаром вышли из дома в студию, но не успели пройти и трех подъездов, как я поскользнулась на десятисантиметровом слое льда и… упала.

С Захаром в слинге, с рюкзаком за спиной и авоськой на плече. Не скажу, что я размазалась, как лепешка: я „грациозно“ упала на колени с мгновенной мыслью „только бы удержать Захара“.

Все целы, все хорошо, но я не сразу встала, лежала несколько секунд и пыталась скоординировать опорные точки. Но я упала аккурат напротив машины, в которой сидел мужчина.

Нет, он не вышел. В машине было даже детское автокресло, то есть человек знает, что такое женщина с ребенком. В 20 метрах от меня стояли двое мужчин и курили, но никто из них не подошел и даже не сдвинулся с места. Все они просто смотрели.

Просто смотрели. И живем мы в центре города, вроде гопников нет; одета я тоже хорошо: дизайнерское пальто, шляпка (это на тему того, что помогут раньше человеку, который опрятно одет, чем с сомнительным внешним видом). И я была с ребенком! Но никто не шелохнулся. И это меня напугало. Напугало как женщину».

Под постом Кати женщины продолжили делиться своими историями:

«Знаешь, сколько раз мне, тянущей тяжеленный рулон на очередное производство, помогли стоящие/курящие/идущие мимо мужчины? Ответ: нисколько».

«Это, конечно, несравнимо… Но однажды зимой поздно вечером я на своем минивэне весом в 2,5 т „легла на пузо“ в огромной ледяной луже посреди чужого двора. Полтора часа я сама вытаскивала машину как могла. А вокруг три дома с окнами, прошло с десяток мужчин, один из которых прокомментировал: „А чего ты сюда ехала? Мы тут не ездим!“ … И ушел. Минивэн я достала с помощью своей саперной лопатки и кирпичей под колеса… А потом из окна час наблюдала, как трое мужиков выталкивали легковушку из той же лужи».

«Катя, к сожалению, не только мужчины такие. В Беларуси с людьми в принципе что-то происходит. Если человек лежит на обочине — значит, обязательно пьяный. Подходить-проверять, зачем? Пьяный же. Напился и спит. А если не пьяный? И дело тут не в стеснении, просто черствость какая-то повсеместная. А мамы с детьми/колясками — да. Отдельная история. У меня тоже наберется с десяток рассказать. Меня в разок в автобусе обматерили, что „прусь с коляской“: „Не видишь? Места нет!“. Печаль вселенская. Оно понятно, что плохие истории запоминаются лучше и дольше, чем хорошие. Но почему они вообще случаются? И с такой завидной регулярностью?»

«Да, это крик души, и, к сожалению, «Беларусь, детка «, и к этой же теме такое количество одиноких женщин и т. д… И дело не в том, как кто одет и где живет, в глубинке или центре города, все дело в ценностях, отношении, воспитании, культуре… А она вымирает… Печаль… Одна моя близкая давняя подруга однажды с гордостью сказала о своем супруге, и мне это так врезалось в память: «Ты знаешь, мой Юрка, он настолько уважает людей, особенно женщин, что он никогда не пройдет мимо даже последней алкашки-бомжа, лежащей в луже и ругающейся матом. Он подойдет, поднимет и поможет». И он действительно такой. И вот такими же хочется видеть мужчин, всех мужчин вокруг, хочется верить и чувствовать защиту».

А вы попадали в подобные ситуации? С чем сталкивались и как себя вели?