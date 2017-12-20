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Apple признала, что со временем iPhone работают медленнее
Несколько дней назад в Сети
По словам представителей компании, производительность смартфонов на самом деле снижается по мере износа аккумуляторов. В прошлом году в операционной системе iOS появилась функция, которая ответственна за «сглаживания пиков, когда это необходимо»,
Компания прямо не говорит, что программное обеспечение снижает частоту процессора. «Замедление» происходит в моменты пиковых нагрузок, а также на холоде или при низком заряде аппарата для продления срока службы аккумулятора. Подобные пиковые нагрузки также создают различные синтетические тесты вроде Geekbench.
Изначально такой режим применялся только к смартфонам iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE. С выходом iOS 11.2 функция стала работать также для iPhone 7.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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По словам представителей компании, производительность смартфонов на самом деле снижается по мере износа аккумуляторов.
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