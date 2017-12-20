10 спектаклей, которые станут отличным новогодним подарком

Еще не решили, что подарить друзьям и близким на Новый год? Не забывайте про билеты в театр. AFISHA.TUT.BY составила гид по спектаклям, которые порадуют театралов.

«Белоснежка» Когда: 23, 24, 28, 29 декабря, 5 января; 11.00 и 14.00 Где: Белорусский государственный театр кукол Сколько: 11 рублей.

Если вы собираетесь в театр с детьми, обратите внимание на премьеру в Белорусском государственном театре кукол. Этот спектакль точно не попадет в серию «ёлочного чёса». Над новой интерпретацией «Белоснежки» братьев Гримм поработали одни из самых заметных фигур театрального процесса: композитор Александр Литвиновский, художник Татьяна Нерсисян и режиссер Игорь Казаков (в прошлом сезоне эта же команда воплотила на сцене «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса). О девочке белой как снег; румяной как кровь; и чернявой как черное дерево зрителям расскажут гномы, превратив сказку в средневековое представление. Заглянуть в волшебное зеркало вместе с героями братьев Гримм приглашают зрителей от пяти лет.

«Большой новогодний бал в Большом театре»

Когда: 13 января; 20.30 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 60−180 рублей.

Если сказку нужно подарить взрослым, то можно встретить старый Новый год на традиционном Большом новогоднем балу в Большом театре Беларуси, где зрители становятся полноправными участниками праздника. Кстати, новоиспеченные обладатели билетов еще могут успеть на несколько танцевальных репетиций, чтобы по-настоящему закружиться в турах вальса или торжественно прошагать в полонезе. Тем, кто не танцует, скучно не будет. Гостей бала ждет живая музыка, гала-концерт, мини-представления, интересные фотозоны, необычные сюрпризы и розыгрыши. Не забывайте о дресс-коде: дам просят явиться в бальном или вечернем платье в пол, мужчин — в смокинге или элегантном костюме.

«Спартак» Когда: 31 января; 19.00 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 6−140 рублей.

Если душа просит танца, а природная скромность требует занять свое место в зрительном зале, можно сходить на балет. Например, в Большой на «Спартака» Валентина Елизарьева. Легендарный балет идет на сцене театра уже 37 лет, но к недавнему юбилею маэстро обновил его. Валентин Николаевич ввел в «Спартака» новых исполнителей, индивидуальность которых потребовала некоторых изменений в хореографическом тексте. Те, кто не успел оценить обновленное «звучание» на юбилейных показах, могут успеть сделать это в Новом году.

«Вишневый сад»

Когда: 19 января; 19.00 Где: Белорусский государственный академический музыкальный театр Сколько: 13−15 рублей.

Еще один балет, билеты на который наверняка обрадуют любого театрала, — «Вишнёвый сад» в постановке ученика Елизарьева Сергея Микеля. Микель, воплощая хрестоматийную пьесу Чехова языком хореографии, расставляет в ней локальные акценты. «Вишнёвый сад» — балет о преданности человека сакральному месту, где началась его жизнь, и о потере этого места. Что почувствуем мы, оказавшись вместе с героями в точке невозврата — вырубленном и проданном вишнёвом саду?

«Опера-гала» Когда: 17 января; 19.30 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 8,5−13,5 рубля.

Настоящие поклонники оперы по достоинству оценят приглашение на концерт «Опера-гала». Концертмейстер Светлана Колос-Иванова готовит для публики сюрприз и подчеркивает: то, что будет звучать на малой сцене 17 января, нельзя услышать в большом зале театра. Завесу тайны приоткрывает анонс. В концерте примут участие звезды Большого: Анастасия Москвина, Татьяна Гаврилова, Маргарита Левчук, Екатерина Головлева, Станислав Трифонов, Эдуард Мартынюк, Александр Михнюк, Дмитрий Капилов. А в программе — дуэт Надира и Зурги из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», рондо Фарлафа из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки, ария Электры из моцартовского «Идоменея», Шамаханской царицы из «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова и другие номера.

«Рэвізор»

Когда: 27−28 января; 19.00 Где: Национальный академический театр им. Янки Купалы Сколько: 6−21 рубль.

Лучший подарок для театрала — билеты на премьеру. В конце января новую интерпретацию гоголевского «Ревизора» выпускает в Купаловском Николай Пинигин. Предпремьерные слухи о решении образов чиновников обещают зрителям особенную радость узнавания. В роли Городничего можно будет увидеть Виктора Манаева или Виталия Макаревича, а в роли Хлестакова — Павла Харланчука-Южакова или Александра Казелло.

«Пакуты ад здаровага сэнсу» Когда: 5, 25 января; 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 12−13 рублей.

Для тех, кто любит посовременнее, — в РТБД премьера спектакля по пьесе Сергея Руббе «Муки здравомыслящих». Алине 29 лет, она работает в школе и не собирается выходить замуж. Мать сетует, что дочь — мизантроп и аутсайдер: «Для тебя любой праздник — наказание. Тебе же встретить Новый год все равно что Сталинградскую битву выиграть». Отец репетирует сонату для несуществующей передачи на радио, а Алине является Гавриил, возвещающий непорочное зачатие… «Муки здравомыслящих» поставил на сцене РТБД режиссер Александр Гарцуев.

«Из жизни насекомых» Когда: 15 января; 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 10−20 рублей.

Фанатов авангарда можно пригласить на театрально-музыкальный проект «Из жизни насекомых». Светлана Бень исполняет 14 стихотворений обэриута Николая Олейникова в оригинальном музыкальном (композитор Валерий Воронов) и визуальном (мультимедиа-художник Мария Пучко) сопровождении. В сущности, это похоже на загадочный сон Чжуан-цзы: то ли Светлане Бень снится, что она насекомое, то ли насекомому снится, что оно — Светлана Бень…

«Двенадцатая ночь» Когда: 26 декабря; 19.30 Где: кинотеатр «Центральный» Сколько: 14,5−18 рублей.

Одно из самых радостных событий для настоящего театрала — гастроли и фестивали. Этой зимой радостей не так уж много, но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет в кинотеатр и смотрит Театр HD. В декабре поклонники смогут полюбоваться на блистательного Стивена Фрая, который исполнил роль Мальволио в комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Кстати, спектакль претендует на определенную историческую реконструкцию: все роли в нем, как и в шекспировские времена, исполняют мужчины, а костюмы стараются соответствовать представлениям о театральном костюме XVII века.

«Тоска» Когда: 27 января; 20.55 Где: кинотеатр «Центральный» Сколько: 19−21 рублей.

Ну а те неистовые театралы, которым мало только знакового имени в актерском составе, наверняка соблазнятся прямой трансляцией премьеры 2018 года из Metropolitan Opera. Новую версию «Тоски» публике представят дирижер Эммануэль Вийом и постановщик Дэвид Маквикар. Партию Тоски исполнит болгарская певица Соня Йончева, а ее возлюбленного Каварадосси — итальянский тенор Витторио Григоло. В роли злодея — «вердиевский баритон» Желько Лучич.

Титульное фото: с сайта another.by