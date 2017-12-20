Правительство Ирландии придумало способ, как уменьшить количество бездомных людей на улицах Дублина. Нуждающихся в жилье теперь переселяют в недорогие быстросборные модульные дома: один модуль — одна квартира.

Это видео показывает процесс строительства модульный домов:

Видео с сайта www.rte.ie

По сути дом в сборе представляет собой крупногабаритный конструктор. Модули собирают на заводе, и на стройплощадку их доставляют уже с проведенными коммуникациями и с чистовой отделкой. Собирается дом за один день. Площадь квартир — около 50 квадратных метров, а их стоимость в пять раз ниже, чем у обычного дома.

Правительство посчитало, что так будет затрачено меньше средств из бюджета — ежегодно на размещение бездомных в гостиницах требуется несколько миллионов евро.