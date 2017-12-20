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Трамп прорабатывает план нанесения «сокрушительного» удара по Северной Корее

21.12.2017 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Трамп прорабатывает план нанесения «сокрушительного» удара по Северной Корее

Соединенные Штаты разрабатывают план превентивного удара по Северной Корее с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы.

«Белый дом существенно усилил подготовку к военному решению в последние месяцы, поскольку дипломатия не работает», - сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в администрации США и двух бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Среди возможных сценариев рассматривается уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Кроме того, приоритетной целью могут стать склады с оружием.

«Пентагон старается найти варианты, которые позволят ему щелкнуть по носу Северную Корею, привлечь ее внимание и показать, что мы настроены серьезно», - сказал источник Telegraph.

При этом решение американского президента Дональда Трампа нанести ракетный удар в апреле этого года по сирийской авиабазе Шайрат, когда Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против мирных жителей, может быть взято администрацией за «образец».

Как отмечают «десятки» опрошенных изданием чиновников из Соединенных Штатов и Великобритании, администрация Трампа готова рассматривать военный вариант развития событий охотнее, чем предполагалось в дипломатических кругах ранее. При этом британские дипломаты «опасаются, что США уже приступили к пошаговому наращиванию военного потенциала в регионе».

Ранее Вашингтон предложил Пхеньяну переговоры в случае, если Северная Корея прекратит испытания оружия. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркивал, что «Северная Корея должна заслужить место за столом переговоров», и добавил, что политика давления на КНДР продолжится, пока не будет достигнута цель денуклеаризации Корейского полуострова.

19 декабря Северная Корея отказалась от переговоров с США по ядерной программе. В газете Трудовой партии Кореи была опубликована статья, где Вашингтону предлагается «мирно сосуществовать» с ядерной КНДР, а также вновь обозначается «ядерная угроза» от США. Пхеньян объяснил необходимость ядерного оружия для страны защитой своего суверенитета, выживанием народа и «международной справедливостью», пишет РБК.

 
 
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Соединенные Штаты разрабатывают план превентивного удара по Северной Корее с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы.

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