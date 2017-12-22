В Минске заработали елочные базары. Почем там деревья из лесхоза и частного питомника

Сегодня в Минске начали работать елочные базары. Всего в городе их около 240: по несколько точек в каждом районе. Мы прошлись по первым елочным базарам на Немиге и около универмага «Беларусь» и сравнили цены на деревья из лесхоза и частного питомника.





В этом году ГУПР Мингорисполкома анонсировало цены на лесные ели, которые можно будет купить на елочных базарах. Обещали, что цены на деревья до метра будут от 10 рублей, до двух — от 11,5. В прошлом же году елки до метра стоили от 7,8 рубля, до двух — 10.

Немига

На Немиге один из базаров расположен у одноименного торгового дома. Тут в ассортименте есть елки до метра за 12 рублей, от метра до двух — за 15. Указаны также цены на двухметровые деревья по 17 рублей. Правда, высоких елок нет. Продавцы говорят, что их привозили утром несколько штук и уже разобрали.





Такая елка будет стоить до 15 рублей

Елка, которую держит девушка, обойдется до 12 рублей

При нас покупателей немного. Некоторые интересуются маленькими обычными елками в кадках по 19 рублей и канадскими — за 31. Остальные покупатели выбирают из свежесрезанных деревьев из лесхоза.









На Немиге обещают, что пополнять ассортимент будут каждый день.

Кстати, самый крупный базар с елками в Минске начнет работать также в районе Немиги 23 декабря. Он будет находится у Дворца Спорта.

Универмаг «Беларусь»

Такой же небольшой базар расположился у входа в универмаг «Беларусь». Покупателей в этой точке побольше.





Елка повыше обойдется в 14 рублей.

Такая елка обойдется в 11 рублей.



Тут продают только свежие срезанные елки, а деревьев в кадках нет. Цены, в отличие от центра, пониже. Деревья до одного метра стоят 11 рублей, от одного до двух — 14. Больших елок, как говорят продавцы, не привозили.

Елки из частного питомника

Прямо через дорогу от универмага «Беларусь» работает небольшой рынок с елками из частного питомника. Тут иголки на елках гуще, сами деревья повыше, но и стоят дороже — 20 и 25 рублей. В основном все они выше метра.



Елка слева стоит 25 рублей, справа — 20

Покупатели присматриваются, интересуются. Но, когда слышат цену, вздыхают, что дорого.

Продавец говорит, что рынок только начал работать. Пока в продаже только обычная лесная ель, а сосны привезут попозже.





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Чтобы елка была свежей дольше, продавцы советуют первым делом не ставить ее в теплое помещение, а оставить дерево завернутым на балконе на сутки. После этого стоит поставить елку в воду и разбавить в ней таблетку аспирина.