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Где остановиться в Минске: обзор гостиниц 2*-3*

22.12.2017 17:57 — Разное | Tut.by  
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Гостиницы Минска 2-3 звезды будут интересны всем путешественникам, решившим посетить столицу Беларуси. В этом городе большое количество отелей, где могут остановиться туристы и получить комфортные условия проживания.

Отдых в апартаментах «Юбилейная»


Фото: www.yhotel.by

Адрес: пр-т Победителей, 19

Отель находится в центре города, поэтому остановившись тут, удастся осмотреть все достопримечательности Минска прямо из окна. Здесь рядом Дворец спорта и кинотеатр, удобная транспортная развязка. Из окон открывается красивый вид на реку Свислочь.

Номера комфортабельные, есть интернет, телефон и телевизор, а рядом с комплексом располагается парковка. В гостинице есть ресторан, пункт обмена валют, конференц-зал, парикмахерская.

В отеле 239 номеров, стоимость стандартных — от 102 BYN, а цена люкса — от 192 руб. без завтраков. 

«Гарни» / «Garni» – сочетание цены и качества


Фото: hotel-garni.by

Адрес: ул. Интернациональная, 11

Те, кто ищет гостиницы Минска 2-3 звезды, должны обратить внимание на этот отель, который работает с 2012 года и находится в исторической точке города. Комплекс придется по душе тем, кто предпочитает атмосферу и уют. У гостиницы была бы дополнительная звездочка при наличии парковки, но этот несущественный минус не влияет на качество отдыха. Апартаменты обустроены телевизором, холодильником, тут есть Wi-Fi. Гостиница подойдет для деловых встреч, поскольку есть конференц-зал и бизнес-центр.

Цена «стандарта» от 140 рублей, за «люкс» придется заплатить от 278 BYN. Гостиница подойдет для остановки всей семьей: есть семейный номер на четырех человек от 255 руб.

Удивительная арт-атмосфера «Гостиница ИББ» / «Hotel IBB»


 Адрес: пр-т Газеты Правды, 11

Тем, кто предпочитает гостиницы Минска 2-3 звезды в необычной стилистике, стоит обратить внимание на «Гостиницу ИББ» / «Hotel IBB». Комплекс выполнен в направлении конструктивизм, все номера с отделкой в духе Казимира Малевича. Здание располагается не в центре столицы, зато позволяет насладиться тишиной и спокойствием. Все номера с ТВ, телефоном, мини-холодильником, феном, доступом в интернет. В центре есть сауна и ресторан. Несколько помещений обустроены под потребности инвалидов-колясочников. Стоимость стандартного одноместного номера — от 90 BYN, а номер повышенной комфортности — от 160 руб.

«У фонтана» — безупречный выбор туристов


Фото: google.com

Адрес: ул. Амураторская, 4

Располагается в самом сердце Минска. Благодаря этому туристы могут наслаждаться красотой города, его достопримечательностями, торговыми центрами. Номера со всеми удобствами: кондиционером, телевизором, холодильником. Услуги Wi-Fi тоже есть. Здесь можно насладиться баней на дровах, летней террасой или провести переговоры в конференц-зале. Отель располагает 18 номерами: стоимость «стандарта» от 74 BYN, а «Люкс» обойдется от 140 BYN. 

«Турист» – безупречный гостиничный комплекс


Фото: www.hotel-tourist.by

Адрес: пр-т Партизанский, 81

Располагается на Партизанском проспекте, в пешей доступности станции метро. Все номера безупречны, обустроены со строгим соблюдением европейских стандартов. Отель предлагает постояльцам много развлечений: салон красоты, ресторан, бильярд, конференц-зал, платная парковка. Цена размещения в одноместном «стандарте» — от 85 руб., а за «люкс» надо заплатить от 171 BYN.

«Комфорт» / «Comfort» – гарантия тишины и покоя


Фото: comforthotel.by

Адрес: Щорса, 1

«Комфорт» / «Comfort» — апарт-отель, позволяющий отлично отдохнуть в хороших условиях, близкий к домашним. Апартаменты обустроены всеми нужными коммуникациями и кухней и напоминают настоящую квартиру. Возможна долгосрочная аренда апартаментов, в таком случае расчет происходит по специальному тарифу. 

Гостиницы Минска, отзывы на которые вы найдете в каталоге TAM.BY, станут оптимальным решением для баланса отдыха и познания новых граней. 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Гостиницы Минска 2-3 звезды будут интересны всем путешественникам, решившим посетить столицу Беларуси. В этом городе большое количество отелей, где могут...

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