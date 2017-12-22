Шедко: декрет "о ПВТ" — не только для айтишников /

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 22 декабря сообщил о подписании революционного декрета "О развитии цифровой экономики" , также известного как "Декрет о ПВТ 2.0". Документ заметно упрощает условия работы и развития для IT-компаний, а также вводит в правовое поле множество современных явлений — от smart-контрактов до криптовалют.

Специально для Sputnik о последующих шагах после подписания декрета рассказал первый заместитель министра связи Дмитрий Шедко.

"Первое — понятно, что эту информацию необходимо донести до наших партнеров. Второе: мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы об этих возможностях стало известно белорусским предприятиям не только IT-сферы", — рассказал Шедко.

Однако замминистра подчеркнул: этот декрет — не только для "айтишников", а позитивный импульс в последующем возможен во всех отраслях , от сельского хозяйства и до промышленности.

"Замысел и надежды связаны с тем, что благодаря приходу сюда крупных игроков с технологиями инвестициями произойдет подтягивание белорусских предприятий… пойдет так называемая цифровая трансформация: на базе информационных технологий видоизменится и преобразуется привычная нам деятельность — от сельхоз до промышленности", — отметил замглавы Минсвязи.

Шедко подчеркнул: реализация декрета зависит от работы всех сторон — не только государства, но и предприятий . "Будем пытаться стимулировать и работу тех, кто работает на местах", — добавил он.

На вопрос о том, есть ли подобные документы в мире , Шедко ответил: "Такого комплексного документа, который затрагивал бы в контексте, я не видел нигде".

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