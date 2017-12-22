Как стало известно изданию Sport Arena , белорусский специалист Олег Дулуб больше не является главным тренером одесского «Черноморца».



Фото: ФК "Черноморец"

Осенью Олег Дулуб подписал контракт с «Черноморцем» до конца сезона, но со временем решил покинуть Одессу и недавно таки расторг соглашение с «моряками».

О том, что Дулуб намерен покинуть Одессу, Sport Arena сообщала еще в октябре.

Главными причинами расторжения контракта являются разногласия тренера с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных. О последних, когда команда получила «стимул» от «Шахтера» за победный матч с киевским «Динамо» (2:1), Дулуб хотел поговорить даже с президентом клуба Леонидом Климовым. Однако команда так и не получила денег в обещанном объеме.

В итоге разногласия Дулуба и Мисюры вылились в ультиматум со стороны руководства «Черноморца» — чтобы разорвать контракт, белорусский тренер должен был вернуть все деньги, заработанные за время работы в Одессе. Это зарплата за несколько месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь) и «квартирные» средства (деньги, при надобности выделяемые сотрудникам клуба для аренды жилья). В итоге Дулуб согласился на условие вернул клубу деньги.

Кто заменит Дулуба на тренерском мостике «Черноморца», пока неизвестно. Ожидается, что о расставании с Дулубом и имя нового тренера клуб объявит уже в январе, когда команда выйдет из отпуска.

Белорус пришел в одесский клуб в начале сентября. Под его руководством команда выбралась с последнего места в таблице УПЛ и поднялась на 10-е место. При этом «моряки» сумели отобрать очки у лилеров чемпионата — ничья с донецким «Шахтером» (0:0) и победа над киевским «Динамо» (2:1) в Одессе.

На зимний перерыв «Черноморец» ушел с 17 очками в 19 играх.