Профсоюзы объявили 2018-й годом борьбы с зарплатами в конвертах

В Беларуси увеличилось количество организаций, допускающих нарушение законодательства по выплате зарплаты. Только в октябре их было выявлено 178. Об этом заявили на VII пленуме Совета Федерации профсоюзов. «Официальная заработная плата — это защита самого человека, а налоги — залог развития нашей страны. В связи с этим мы объявляем год борьбы с заработными платами «в конвертах», — заявил председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.

— Нам необходимо занять принципиальную позицию и в следующем году обратить на этот вопрос особое внимание, — заявил Михаил Орда.

В федерации профсоюзов отмечают, что отдельные наниматели используют «серую» схему оплаты труда персонала для снижения издержек: официальная зарплата выдается обычно не выше минимальной, а «в конверте» — ее неофициальная часть, которая не проводится по финансовым документам, не облагается налогами и обязательными платежами в ФСЗН.

«Чаще всего свою заинтересованность в сокрытии истинного размера заработной платы нарушители объясняют высоким уровнем отчислений. Последствия таких действий очевидны: неофициальная зарплата лишает работника определенных ступеней социальной защиты, — отмечают в федерации. — Прежде всего это относится к пенсии, поскольку она начисляется согласно размеру официального дохода. Кроме того, человек лишается справедливой оплаты за отпуск, больничный, не может получить крупный банковский кредит».

По словам Михаила Орды, чаще всего такие нарушения встречаются в секторе малого и среднего предпринимательства.

— Необходимо усилить наше присутствие в этих организациях. К тому же здесь на первый план выходит вопрос создания новых первичных профсоюзных организаций. А там, где есть профсоюз, не может быть «серых» схем, только все гласно и по закону, — заявил Михаил Орда.

Председатель федерации предложил отработать алгоритм действий по борьбе с противоправными действиями нанимателей, по которому профсоюзные активисты будут работать и в дальнейшем.